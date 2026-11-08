Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

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İstanbul
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını açıkladı.
YÖK'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı bildirildi.