Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kayyum atandığını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını duyurdu. Kayyum ataması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleşti. YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için tedbir alındığını belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı bildirildi.