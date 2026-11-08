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Gündem
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:27

Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokuluna kayyum atandığını bildirdi. YÖK'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı ifade edildi.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 13:24
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 13:27

(), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na atandığını bildirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında kayyum atandığını bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını duyurdu.
Kayyum ataması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.
YÖK, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için tedbir alındığını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu'na kayyum atandığını açıkladı. 

YÖK'ten yapılan açıklamada, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alındığı bildirildi.

 

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ETİKETLER
#yök
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#kayyum
#Yükseköğretim Kurulu
#İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
#Gündem
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