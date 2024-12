Sosyal medya alışverişinde "pes" dedirten tuzak: Sakın tıklamayın! Hem ürünü göndermediler hem de tuzak kodla hesap boşalttılar

23 Aralık 2024 18:31 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 18:41

İndirimli kıyafet sattıklarını iddia ettiler, "iade kodu" bahanesiyle hesapları boşalttılar! Kars merkezli 8 ilde düzenlenen dev operasyonda, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan bir çetenin karanlık oyunu deşifre edildi. Biri kadın toplam 29 kişi, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda kıskıvrak yakalandı.

Kars​ merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya​ üzerinden giyim eşyası satarak dolandırıcılık​ yapan bir çete​ çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibiyle, biri kadın toplam 29 kişi yakalandı. Dolandırıcılar, sahte sosyal medya hesapları üzerinden uygun fiyatlarla giyim eşyası satışı yapıyormuş gibi davranarak mağdurları tuzağa düşürdü.

İADE KODUYLA HESAPLARI BOŞALDI

Ürünleri sipariş eden alıcılar, kargolar ellerine ulaşmayınca çete tarafından gönderilen "iade kodu" ile yanıltıldı. Bu kodlar aracılığıyla mağdurların banka bilgilerine erişen çete, hesaplarda bulunan paraları kendi hesaplarına aktardı. Bu olay, sosyal medya üzerinden alışveriş yaparken dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

3 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat destekli operasyonlarda İstanbul'da B.E., S.A., M.İ., A.D., C.A., R.A., Y.B., İ.S., B.S., U.S., Y.A., Y.K., T.S., K.F.Ö., U.Ş., N.A., Bursa'da E.D., Konya'da A.S., E.D., Y.Y., M.Z., M.M., B.B., İzmir'de Ş.S., M.T., Siirt'te K.A., Ö.E., Van'da S.K. ve Diyarbakır'da S.A. gözaltına alınarak Kars'a getirildi.

"48 BİN 800 DOLAR, 101 BİN 765 TL ELE GEÇİRİLDİ"

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 49 cep telefonu, 44 sim kart, 10 flaş bellek, 8 hafıza kartı, 4 hard diks, 10 laptop, 2 tablet, 101 bin 765 TL ve 48 bin 800 dolar ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurt dışına aktardıkları öğrenildi.

Yetkililer, alışveriş yapılan hesapların güvenilirliği konusunda vatandaşları uyarıyor ve resmi olmayan sitelerden ya da şüpheli hesaplardan işlem yapmaktan kaçınılmasını öneriyor.