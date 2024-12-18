Türk halkı Beşar Esad'ın devrilmesini nasıl karşıladı? Şaşırtan anket sonucu

18 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 09:57

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Muhalifleri Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Beşar Esad ailesini de alıp Rusya'ya kaçtı. Suriye'de büyük bir devrim gerçekleşirken Türk halkı, Esad'ın devrilmesini nasıl karşıladı. İşte dikkat çeken ankette şaşırtan veriler...

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Suriye'de Beşar Esad​ rejiminin kontrolündeki başkent Şam​'ın merkezine muhaliflerin girmesiyle birlikte 1963'de iktidara gelen Baas partisinin 61 yıllık kanlı dönemi sona erdi. Rejimin çökmesiyle birlikte Beşar Esad​, 135 milyar doları Suriye halkında çalıp Rusya'ya kaçtı.

Peki Suriye​'de büyük bir devrim gerçekleşirken Türk halkı bu duruma ne tepki verdi? Asal Araştırma, Türk halkına "Suriye’de Esed rejiminin sona ermesini nasıl karşıladınız?" sorunu yöneltti. Ankete katılan 1.860 kişiden yüzde 73,3'ü soruya olumlu olarak cevap verirken yüzde 18,5'i ise olumsuz olarak cevapladı.

AK PARTİLİ SEÇMEN NE DEDİ?

AK Parti'ye oy veren seçmenlerde yüzde 90,4'ü Suriye Esad rejiminin son bulmasına 'olumlu' olarak cevap verdi. Sadece yüzde 2,6'lık bir kısım olumsuz olarak cevapladı. Yüzde 7,0 ise soruya cevap vermedi.

CHP'Lİ SEÇMEN NE DEDİ?

Ankette en dikkat çeken sonuç ise CHP'li seçmenden geldi. CHP'li seçmenlerden yüzde 57,1'i Esad'ın devrilmesini olumlu olarak yorumlarken yüzde 34,5 gibi büyük bir oranda 'olumsuz' cevabı geldi.

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