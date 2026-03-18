Üzerinde pijama, elinde pompalı tüfek! Eski erkek arkadaşının evini basıp dehşeti yaşattı: O anlar kamerada

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen olay şaşkına çevirdi. Yağmur A. isimli kadın, ayrıldığı sevgilisinin evine pompalı tüfekle giderek dehşet saçtı. C.G.'e ait olan eve pijamaları ve elinde pompalı tüfekle gelen kadın peş peşe tetiğe bastı. Apartmanda silah seslerinin yankılanması üzerine komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.

SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI

Yapılan detaylı incelemelerde gece saatlerinde saldırıyı 42 yaşındaki Yağmur A.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Yağmur A. evinde olayda kullandığı yarı otomatik pompalı tüfek ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Yağmur A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİLİ ARASINDA ALACAK VERECEK İDDİALARI

Pompalı tüfekle erkek arkadaşının evine ateş eden Yağmur A.’nın beraber oldukları ve bir süre önce ayrıldıkları ve ikilinin arasında alacak meselesi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Yağmur A'nın saldırı öncesi evinden pompalı tüfekle çıkıp, pijamayla C.G.'nin evine gittiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.