Vali Gül'den sahipsiz köpekler için net açıklama! 'Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacak'

İstanbul Valisi Davut Gül sahipsiz sokak köpeklerine ilişkin açıklama geldi. Sokakta tek bir sahipsiz köpek bulunmayacağını söyleyen Gül, "İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi sosyal medya hesabından sokak hayvanlarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. "Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir" diyen Gül "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokak hayvanlarına ilişkin yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların toplanması, kısırlaştırılması ve barınaklarda tutulması gerektiğini belirtti.
Sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.
İstanbul'da sahipsiz hayvanların %46'sı toplanmış olup, kalanların tamamı da toplanacaktır.
Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır ve bu konuda idari/adli işlem yapılacaktır.
Vatandaşların can güvenliği ve kamu düzeni önceliğimizdir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

"SAHİPSİZ HAYVANLAR DERHAL TOPLANACAK"

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur. Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

"SOKAKLARDA SAHİPSİZ TEK BİR KÖPEK BULUNMAYACAKTIR"

İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır. Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir.

"KESİNLİKLE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEKTİR"

Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir.
İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir.

Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir"

