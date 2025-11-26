25 Kasım reyting sonuçları 2025 || Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, GS maçı…Dün en çok ne izlendi?

25 Kasım Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin yeni bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde Galatasaray-Union SG maçı milyonlarca futbol severi ekran başına kilitledi. Günün ilk saatleri itibariyle de televizyon dünyasında “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…