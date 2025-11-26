Menü Kapat
25 Kasım reyting sonuçları 2025 || Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz, Kıskanmak, GS maçı…Dün en çok ne izlendi?

Kasım 26, 2025 09:06
1
25 Kasım 2025 reyting sonuçları

25 Kasım 2025 reyting sonuçları büyük bir merakla araştırılıyor. Zira dün akşam televizyon ekranlarında birbirinden iddialı Bahar, Kral Kaybederse, Gözleri Karadeniz ve Kıskanmak dizileri aynı anda yayına girerken, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Grup maçları kapsamında oynadığı maç büyük bir ilgiyle izlendi…

2
25 Kasım 2025 reyting sonuçları

25 Kasım Salı akşamı Show TV’de Bahar, Star TV’de Kral Kaybederse, ATV’de Gözleri Karadeniz ve Now TV’de Kıskanmak dizilerinin yeni bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde Galatasaray-Union SG maçı milyonlarca futbol severi ekran başına kilitledi. Günün ilk saatleri itibariyle de televizyon dünyasında “Dün en çok ne izlendi?” sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı…

3
25 Kasım 2025 reyting sonuçları

DÜN EN ÇOK NE İZLENDİ?

Dün akşam Show TV’de Bahar 60. Bölümüyle, ATV’de Gözleri Karadeniz 13. Bölümüyle, Now TV’de Kıskanmak 11. Bölümüyle, Star TV’de Kral Kaybederse 28. Bölümüyle ekranlara geldi. Ayrıca dün akşam Kanal D’de yerli sinema Postacı, TV8’de ise MasterChef Türkiye ile heyecanlı anlar yaşanırken, TRT1’de UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları kapsamında Galatasaray-Union SG karşılaşması seyirciye unutulmaz anlar yaşattı.

4
25 Kasım 2025 reyting sonuçları

25 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam hangi yapımın ne kadar izlendiğini gösteren 25 Kasım 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında izlenme oranlarını gösteren liste yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

