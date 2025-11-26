Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

Kategoriler
Bakan Yerlikaya Hakkari ve Ağrı'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon kapsamında Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildiğini bildirildi.
Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Hakkâri ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla; Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hakkâri ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda “Atak Timlerimizin” desteğiyle operasyonlar düzenledik.
Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz