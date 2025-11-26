Menü Kapat
Editor
 Özge Sönmez

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının detaylarını paylaştı. Yerlikaya yaptığı açıklamada, Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

26.11.2025
26.11.2025
Bakan Yerlikaya Hakkari ve Ağrı'da ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon kapsamında Hakkâri’de 345 kg ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirildiğini bildirildi.

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

1 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Hakkâri ve Ağrı’da uyuşturucu maddeye yönelik jandarmamız tarafından yaptığımız operasyonlarımızla; Hakkâri’de 345 kg Skunk ve 33 kg metamfetamin ile Ağrı’da 773 Litre Sıvı Metamfetamin ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! Kilolarca ele geçirildi

1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yüksekova ve Taşlıçay Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Hakkâri ve Ağrı İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda “Atak Timlerimizin” desteğiyle operasyonlar düzenledik.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz

