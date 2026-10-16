Alpay’ın vasiyeti tartışma konusu oldu! Aile krizi yaşanıyor

"Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel" gibi eserlerle hafızalara kazınan Alpay’ın son yolculuğuna ilişkin yaşanan görüş ayrılığı gündeme damga vurdu. Gizem Pekiner, sanatçının vasiyetinin Bodrum’da toprağa verilmek olduğunu belirterek cenazenin Ankara’ya götürülmesine tepki gösterdi. Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikoğlu ile çocukları ise ortak bir açıklama yayımlayarak cenaze üzerinden tartışma yürütülmesine karşı çıktı.

ALPAY BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Türk pop müziğinin unutulmaz sanatçılarından Alpay için Ankara’da cenaze töreni düzenlenecek. Sanatçının naaşı, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Alpay’ın kızı Zeynep Nazikoğlu da babasının vefatının ardından cenaze programına ilişkin açıklamada bulundu. Ailesinin büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Nazikoğlu, sanatçının Ankara’da düzenlenecek törenin ardından aile mezarlığında toprağa verileceğini bildirdi.

GİZEM PEKİNER: ALPAY BODRUM’DA DEFNEDİLMEK İSTİYORDU

Alpay’ın 34 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının son isteğinin Bodrum’da defnedilmek olduğunu ileri sürdü. Bodrum’un Gündoğan Mezarlığı’nda Alpay için mezar yerinin hazırlandığını söyleyen Pekiner, cenazenin Ankara’ya götürülmesine tepki gösterdi.

Yaşadığı üzüntü nedeniyle cenaze törenine katılamayacağını da ifade eden Pekiner, sanatçının mal varlığı hakkında yaptığı açıklamada miras konusunda herhangi bir beklentisinin bulunmadığını dile getirdi. Pekiner’in açıklamaları, Alpay’ın son yolculuğuna nerede uğurlanacağına ilişkin tartışmayı gündeme taşıdı. Sanatçının hayat arkadaşı ile resmi ailesinin farklı açıklamaları, cenaze programına ilişkin görüş ayrılığını gözler önüne serdi.

ALPAY’IN RESMİ EŞİ VE ÇOCUKLARINDAN ORTAK AÇIKLAMA

Gizem Pekiner’in açıklamalarının ardından Alpay’ın resmi eşi Bilge Nazikoğlu ile çocukları Zeynep ve Tuluğ Nazikoğlu ortak bir açıklama yayımladı. Aile üyeleri, sanatçının cenazesi üzerinden tartışma yürütülmesine ve gerçeği yansıtmadığını belirttikleri açıklamalara tepki gösterdi.

Açıklamada, yaşadıkları acının büyüklüğüne dikkat çekilirken önceliklerinin Alpay’ı hak ettiği şekilde son yolculuğuna uğurlamak olduğu vurgulandı. Aile, sanatçının yaşamı boyunca çok sevdiğini ve sevildiğini belirterek onunla duydukları gururun bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Alpay’ın müzik kariyeri boyunca seslendirdiği eserler, sanatçının vefatının ardından yeniden gündeme geldi. Özellikle "Fabrika Kızı" ve "Eylül'de Gel", Türk pop müziğinde bıraktığı izlerin en bilinen örnekleri arasında yer aldı.

ALPAY KİMDİR?

Alpay, 18 Temmuz 1935’te Ankara’da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini başkentte tamamlayan sanatçı, gençlik yıllarında futbola ilgi duydu. Ankara Demirspor’da futbol oynamaya başlayan Alpay, daha sonra Gençlerbirliği’nde profesyonel olarak forma giydi ve Genç Milli Futbol Takımı’na seçildi.

Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Alpay, 1960’lı yıllarda müzik dünyasına adım attı. Romantik folk ve rock türlerine yönelen sanatçı, 1964 yılında kendi grubunu kurarak müzik çalışmalarını sürdürdü.

Kariyeri boyunca farklı müzik türlerini bir araya getiren Alpay, Fransız chanson ve İtalyan Napoliten müziğinden eserleri Türkçeye uyarlayarak seslendirdi. Üç Hürel grubuyla da müzik çalışmaları yapan sanatçı, repertuvarını farklı yorumlarla genişletti.

Alpay, "Tren", "Eylül'de Gel" ve "Fabrika Kızı" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Attilâ İlhan’ın bazı şiirlerini de yorumlayan sanatçı, uzun yıllara yayılan müzik kariyeriyle Türk pop müziğinin tanınan isimlerinden biri oldu. Vefatının ardından gündeme gelen cenaze yeri tartışmasının yanı sıra, geride bıraktığı eserler de sanatçının müzik dünyasındaki yerini bir kez daha hatırlattı.