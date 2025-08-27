Menü Kapat
 Murat Makas

Banu Parlak ve Yusuf Caner Özbek’in düğünü, siyaset ve iş dünyasını Ankara’da buluşturdu

Ünlü Sanatçı Banu Parlak ile Türk siyasetçi Fatih Özbek’in oğlu, iş insanı Yusuf Caner Özbek, Ankara Hakimevi’nde gerçekleşen görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Banu Parlak ve Yusuf Caner Özbek'in düğünü, siyaset ve iş dünyasını Ankara'da buluşturdu
27.08.2025
27.08.2025
Siyaset, ve iş dünyasından seçkin davetlilerin katıldığı , Başkent’in en dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Hakimler Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı önceden belirlenen yoğun programlarından dolayı düğüne katılamasa da telgraf göndererek çifti tebrik etti. salonda telgraflarlar okunarak misafirlere ve genç çifte teşekkür mesajlarını ilettiler. Ayrıca kamuoyundan birçok önemli isim de telgraf yoluyla kutlama mesajlarını iletti.

''AŞİRET DÜĞÜNÜNÜ ARATMADI''

Nikâh şahitliklerini AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hürriyet Ersoy, Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Şanlıurfa Milletvekili Dr. Abdulkerim Gök, BM Temsilcisi Av. Ahmet Kıran ve damadın kuzenleri Kardelen Özbek ile Gizem Özbek üstlendi.

Yoğun katılımla gerçekleşen düğünde, yöresel halaylar çekildi, gelin Banu Parlak’a bolca altın takıldı. Katılımcılar, “’daki düğün, adeta bir aşiret düğününü aratmadı.” yorumunda bulundu.

Banu Parlak ve Yusuf Caner Özbek'in düğünü, siyaset ve iş dünyasını Ankara'da buluşturdu

Gecede duygu dolu anlar yaşanırken, davetliler çiftin mutluluğuna alkışlarla eşlik etti. Nikâh töreninde ise samimi anlar dikkat çekti. Çiftin bu özel günü, dostlukların pekiştiği, keyifli sohbetlerin edildiği ve neşeli anların yaşandığı unutulmaz bir geceye dönüştü.

Düğün sonrası açıklama yapan Yusuf Caner Özbek, “Hayatımın en özel günlerinden birini sevdiklerimle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bizim için buraya gelen herkese teşekkür ederim.” dedi.

Banu Parlak ise, “Bu gece bizim için bir hayalin gerçeğe dönüşmesiydi. Tüm dostlarımızın yanımızda olması en büyük mutluluk kaynağımız oldu.” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Çiftin daha önce Mardin’de yapmayı planladığı düğün, Ankara’daki çevrelerinin de katılımı için Hakimevi’nde gerçekleştirildi.

