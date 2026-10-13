Takvim gazetesi yazarı Ufuk Özcan’ın özel haberine göre; İstanbul’un simgeleri arasında yer alan tarihi Boğaz yalıları, tekne turlarının en çok ilgi gören duraklarından biri. Rehberler, yolculara Sabancı, Koç ve Mermerci ailelerinin yalılarından Sezen Aksu’nun evine kadar pek çok adres hakkında bilgi veriyor. Ancak turistler için ilgi çekici olan bu anlatımlar ve müzik yayını, kıyıdaki evlerinde sakin bir yaşam sürmek isteyen mülk sahipleri açısından rahatsızlık kaynağı olabiliyor. Gündeme gelen iddialar, Boğaz turlarının alışılmış uygulamalarında değişiklik yaşanabileceğine işaret ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Boğaz’da yalısı olan isyan etti! Sabancı ailesi, Koç ailesi ve Sezen Aksu vapur turlarını şikayet mi etti? İstanbul Boğazı'ndaki tekne turlarında yapılan müzik yayını ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesi, mülk sahipleri tarafından rahatsızlık kaynağı olarak görülüyor ve bu uygulamalarda değişiklik yapılabileceği iddia ediliyor. Tekne turları, rehberlerin Sabancı, Koç ve Mermerci ailelerinin yalılarından Sezen Aksu'nun evine kadar pek çok adres hakkında bilgi vermesiyle turistlerin ilgisini çekiyor. Teknelerden yükselen müzik ve konuşma sesleri, özellikle yoğun tur dönemlerinde kıyı hattında yaşayanlar için sorun oluşturuyor. Yalı sahipleri, yüksek sesli müzik yayınları ve isimlerinin tek tek anons edilmesinden rahatsızlık duyuyor. İlerleyen dönemlerde teknelerdeki anonsların sınırlandırılması gündeme gelebilir. Şikayetler üzerine tur teknelerindeki müzik yayınları ve rehber anlatımlarının hangi sınırlar içinde yapılabileceği merak konusu oldu.

BOĞAZ TURLARINDAKİ MÜZİK VE ANONSLAR TARTIŞMA KONUSU OLDU

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen tekne gezileri, kentin tarihi ve mimari mirasını denizden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Gezi sırasında rehberlerin mikrofonla yaptığı anlatımlar, kıyıdaki tarihi yapılar ve ünlü isimlerin yaşadığı yalılar hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor.

Ancak teknelerden yükselen müzik ve konuşma seslerinin özellikle yoğun tur dönemlerinde gün boyunca tekrarlanması, kıyı hattında yaşayanlar açısından sorun oluşturabiliyor. Ufuk Özcan’ın aktardığı bilgilere göre, yalı sahiplerinin rahatsızlık duyduğu konuların başında yüksek sesli müzik yayınları ve isimlerin tek tek anons edilmesi geliyor.

YALI SAHİPLERİNİN İSİMLERİ ANONS EDİLMEYECEK Mİ?

Boğaz turlarında rehberlerin anlattığı hikâyeler ve gösterdiği yapılar, gezilerin dikkat çeken bölümleri arasında bulunuyor. Özellikle tanınmış iş insanlarının ve sanatçıların yaşadığı yalılar, yolcuların merak ettiği adresler arasında yer alıyor.

Bununla birlikte, yalı sahiplerinin isimlerinin teknelerde yüksek sesle duyurulması da tartışmanın bir parçası hâline geldi. Ufuk Özcan’ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberde, ilerleyen dönemde bu tür anonsların sınırlandırılmasının gündeme gelebileceği belirtiliyor. Böyle bir adımın atılıp atılmayacağına ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

BOĞAZ TURLARINDA YENİ KURALLAR MI GELİYOR?

İddialara göre, Boğaz kıyısında yaşayan yüzlerce mülk sahibinin ses düzeyi ve anonslar konusunda rahatsızlıklarını dile getirdiği öne sürülüyor. Şikâyetlerin gündeme gelmesiyle birlikte, tur teknelerindeki müzik yayınlarının ve rehber anlatımlarının hangi sınırlar içinde yapılabileceği de merak konusu oldu.

Olası bir düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, tekne turlarının ses düzeyine ve yalı sahiplerinin isimlerinin anons edilmesine ilişkin uygulamalar değişebilir. Ancak şu aşamada söz konusu sınırlamaların kesinleştiğini söylemek mümkün değil. Boğaz turlarının nasıl etkileneceği, konuyla ilgili atılacak olası adımlarla netlik kazanacak.