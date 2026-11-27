Dizinin yoğun temposu içinde kendisiyle ilgili önemli bir farkındalık yaşadığını belirten Bülent Polat, sektörde yanlış bir yöne ilerlediğini düşündüğü dönemde Hümeyra ile arasında geçen konuşmayı da paylaştı. Hümeyra'nın kariyerine ilişkin yaptığı uyarı ise oyuncunun hafızasında yer etti: "Tehlikeli gittiğimi, yoldan çıkmaya başladığımı fark ettim. Hümeyra 'Kıvanç Tatlıtuğ olsan 8 yıl diyorsun, yapma. Bitersin, unutulursun.' dedi."

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bülent Polat'tan Avrupa Yakası itirafı: Hümeyra'nın sözleri kararını değiştirmesine neden oldu! Bülent Polat, kariyerinde ilerlerken yaşadığı önemli bir farkındalığı ve Hümeyra ile olan konuşmasını paylaştı. Bülent Polat, sektörde yanlış bir yöne ilerlediğini düşündüğü bir dönemde Hümeyra ile konuştu. Hümeyra, Bülent Polat'ı uzun süre aynı noktada kalmanın riskleri konusunda uyararak, 'Kıvanç Tatlıtuğ olsan 8 yıl diyorsun, yapma. Bitersin, unutulursun.' dedi. Bülent Polat'ın Avrupa Yakası'ndan ayrılma kararında eğitimine devam etme isteği önemli rol oynadı. Bülent Polat, 8 Mart 1979'da Tunceli'de doğdu ve tiyatroyla başladığı kariyerinde Avrupa Yakası dizisinde Şehsuvar (Şesu) karakteriyle tanındı. Oyuncu, ABD'de oyunculuk ve dil eğitimi aldıktan sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur Taşkın karakteriyle beğeni topladı. Bülent Polat, 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile evlendi ve iki çocuk babasıdır.

BÜLENT POLAT NEDEN AVRUPA YAKASI'NDAN AYRILDI?

Bülent Polat'ın diziden ayrılma kararında eğitimine devam etme isteği önemli rol oynadı. Oyuncu, kariyerinin o döneminde yalnızca popülerliğe odaklanmak yerine kendisini geliştirmeyi ve mesleki açıdan yeni adımlar atmayı tercih etti.

HÜMEYRA'NIN UYARISI HAFIZASINDA KALDI

Polat'ın anlattığına göre Hümeyra, oyunculuk dünyasının değişen koşullarına dikkat çekerek uzun süre aynı noktada kalmanın riskleri konusunda kendisini uyardı. Ünlü oyuncunun bu sözleri, Bülent Polat'ın kariyerine ve geleceğine farklı bir gözle bakmasında etkili olan anılardan biri olarak öne çıktı.

BÜLENT POLAT KİMDİR?

Bülent Polat, 8 Mart 1979 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 1993 yılında tiyatroyla başlayan Polat, geniş kitleler tarafından özellikle Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Şehsuvar (Şesu) karakteriyle tanındı. Oyunculuk ve dil eğitimi almak amacıyla bir süre ABD'de bulunan Polat, Türkiye'ye döndükten sonra Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Gaffur Taşkın karakteriyle büyük beğeni topladı.

Karagül, Kertenkele ve Yan Oda gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile evlendi. İki çocuk babası olan Bülent Polat, oyunculuk çalışmalarının yanı sıra ailesiyle sürdürdüğü yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor.

AVRUPA YAKASI KONUSU

Avrupa Yakası, Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı, 2004-2009 yılları arasında yayımlanan, Türk televizyonlarının unutulmaz komedi dizilerinden biridir. Dizi, İstanbul'un Nişantaşı semtinde yaşayan Sütçüoğlu ailesinin ve Avrupa Yakası adlı moda dergisinde çalışan insanların günlük yaşamlarını, aile ilişkilerini, aşklarını, iş hayatlarını ve komik olaylarını konu alır.

Gazeteci olmak isteyen Aslı Sütçüoğlu'nun ailesiyle yaşadığı çatışmalar, kardeşi Volkan'ın ilginç davranışları ve dergi çalışanları arasındaki eğlenceli ilişkiler dizinin temel hikâyesini oluşturur. Ata Demirer, Gazanfer Özcan, Hümeyra, Gülse Birsel, Engin Günaydın ve Bülent Polat gibi isimlerin yer aldığı yapım, unutulmaz karakterleri ve mizah anlayışıyla Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yerini almıştır.

