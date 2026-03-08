Burak Can’dan yürek burkan İbrahim Yıldız paylaşımı! Genç yaşta hayatını kaybetti

Burak Can, yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yakın arkadaşı İbrahim Yıldız’ı andı. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Burak Can, kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı İbrahim Yıldız’ın yeni bir fotoğrafını paylaştı. Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Yıldız’ın vefatı sevenlerini derin bir hüzne boğarken, Burak Can’dan yürek burkan bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu, paylaşımıyla herkesi duygulandırdı.

BURAK CAN’DAN YÜREK BURKAN İBRAHİM YILDIZ PAYLAŞIMI!

Şimdilerde Gönül Dağı dizisinde ‘Erkan’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Can, yakın zamanda kaybettiği yakın arkadaşı İbrahim Yıldız ile yeni bir paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden yakın arkadaşı İbrahim Yıldız’ı andı.

İbrahim Yıldız’ın 6 ay süren yaşam savaşında bir an olsun yanından ayrılmayan Burak Can, dostunun vefat haberiyle adeta yıkılmıştı. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Burak Can, geçtiğimiz hafta hayata gözlerini yuman ve kendisi gibi oyuncu olan yakın arkadaşı İbrahim Yıldız’ın yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Burak Can, geçtiğimiz hafta Caner Topçu ile İbrahim Yıldız’ı hastanede ziyarete gitmişti. Hastaneye girer girmez acı haberi alan ikili, yakın arkadaşlarının vefat haberiyle adete sarsılmıştı. Genç yaşta hayatını kaybeden İbrahim Yıldız’ın vefatı sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Ünlü oyuncuyu son yolculuğunda oyuncu dostları ve yakın arkadaşları yalnız bırakmamıştı.

Burak Can, kısa süre önce vefat eden arkadaşı İbrahim Yıldız ile yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımıyla yakın arkadaşını anan Burak Can, adeta yürekleri dağladı. Vefatının üzerinden 9 gün geçen arkadaşı İbrahim Yıldız’ı bir an olsun unutmayan Burak Can, yeni paylaşımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.

BURAK CAN’IN YAKIN ARKADAŞI İBRAHİM YILDIZ GENÇ YAŞTA HAYATINI KAYBETMİŞTİ!

Burak Can, geçtiğimiz hafta yakın arkadaşı İbrahim Yıldız’ın vefat haberiyle sarsılmıştı. İstanbul'da aşırı rüzgar sonrası devrilen ağacın altında kalarak ağır yaralanan ve aylardır yoğun bakımda olan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 6 aydır tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27 yaşında hayatını kaybetmişti.

15 Ağustos günü saat 14.45 sıralarında Orta Mahalle Nur Sokak’ta başına rüzgâr nedeniyle ağaç düşen ve ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız, 6 ay süren yaşam savaşını 27 Şubat 2026’da kaybetmişti. 28 Şubat’ta cenaze töreni düzenlenen İbrahim Yıldız, vefat haberiyle yakınlarını ve sevenlerini derin bir hüzne boğmuştu. Ünlü oyuncunun cenaze törenine ailesi, sevenleri ve oyuncu arkadaşları katılmıştı.