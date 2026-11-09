Fenomen çift boşanıyor! Mahkeme Şefik Subaşı’yı ağır kusurlu bulmuştu: 17 yıllık ayrılığın perde arkası

İlk açtığı boşanma davası reddedilen Şefik Subaşı, bu kez 17 yıldır ayrı yaşadığı eşi Melek Subaşı’na karşı fiilî ayrılık gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. 2009 yılından bu yana ortak hayatın sona erdiğini ileri süren Subaşı, artık yalnızca resmiyette devam eden evliliğin bitirilmesini talep etti. Böylece taraflar arasındaki uzun soluklu boşanma süreci yeniden gündeme geldi.

MAHKEME ŞEFİK SUBAŞI’YI AĞIR KUSURLU BULMUŞTU

Şefik Subaşı’nın daha önce açtığı boşanma davasında mahkeme, evlilik birliği içerisindeki davranışlarını değerlendirdi. Başka bir kadınla birliktelik yaşaması ve eşinin eve dönmesi için gerekli şartları sağlamaması nedeniyle Subaşı’nın boşanmada ağır kusurlu olduğuna hükmedildi. Bu değerlendirme sonucunda Şefik Subaşı’nın açtığı ilk boşanma davası reddedildi.

17 YILLIK FİİLÎ AYRILIK GEREKÇE GÖSTERİLDİ

İlk davanın reddedilmesinin ardından Şefik Subaşı, İstanbul Aile Mahkemesi’nde yeniden boşanma davası açtı. Bu kez başvurusunu fiilî ayrılık, yani ortak hayatın yeniden kurulamaması gerekçesine dayandırdı.

Dava dilekçesinde, tarafların 2009 yılından itibaren ayrı yaşadığı ve evlilik birliğinin fiilen sona erdiği ifade edildi. Evliliğin yalnızca resmiyette sürdüğünü savunan Şefik Subaşı, ortak yaşamın yeniden kurulmasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

“Yalnızca kâğıt üzerinde varlığını sürdüren, fiilen ve ruhen tamamen sona ermiş bulunan bu evliliğin devamında, taraflar ve toplum açısından korunmaya değer hiçbir hukuki ve sosyal bir yarar kalmamıştır. Ortak hayatın yeniden kurulamaması (fiili ayrılık) nedeniyle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz.”

BOŞANMA SÜRECİNDE YENİ BİR DÖNEM

İlk davada ağır kusurlu bulunan Şefik Subaşı’nın bu kez fiilî ayrılık gerekçesiyle mahkemeye başvurması, 17 yıldır devam eden ayrı yaşam sürecini yeniden gündeme taşıdı. Tarafların uzun süredir ayrı olması ve ilk davada verilen karar, yeni dava sürecinin dikkat çeken noktaları arasında yer aldı.

