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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:03

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

Dram ve komedi türündeki sinema filmi Gülen Gözler'de 'Hasret' karakteriyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı. Birbirinden ünlü isimlerle birlikte rol aldığı filmde kıvırcık saçları ve muzip halleriyle dikkatleri üzerine çeken eski oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Lale Ilgaz'ı yıllar sonra görenler, eski oyuncuyu Gülen Gözler'deki çocuk haliyle hatırladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 11:03

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Gülen Gözler'de 'Hasret' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz, son haliyle magazin gündemine damga vurdu. 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filminde kıvırcık saçları ve muzip halleriyle evin en küçüğünü oynayan Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı. İzleyicilerin hafızasında çocukluk haliyle kalan Lale Ilgaz'ın yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi. Gülen Gözler filminde unutulmaz bir karakteri üstlenen eski oyuncunun çocukluk halini hatırlayanlar geçmişe gitti. Lale Ilgaz ise yıllar sonraki görünümüyle adından söz ettirdi.

GÜLEN GÖZLER'İN HASRET'İ LALE ILGAZ YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI!

Birbirinden başarılı isimlerin bir arada rol aldığı Gülen Gözler filminde 'Hasret' karakteriyle hafızalara kazınan Lale Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in oturduğu, 1977 yapımı dram-komedi türündeki sinema filminde Yaşar Usta ve Nezaket Hanım'ın  beş kızlarıyla yaşadığı telaşlar izleyiciyle buluşmuştu. Başrollerinde usta oyuncular Münir Özkul ve Adile Naşit'in yer aldığı filmde Lale Ilgaz, ailenin en küçük kızı Hasret'i oynamıştı.

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

Şener Şen, Ayşen Gruda, Müjde Ar ve birçok başarılı ismi bir araya getiren Gülen Gözler filminin küçük yıldızı Lale Ilgaz, kıvırcık saçları, hazırcevaplığı ve sevimli tavırlarıyla izleyicinin hafızasına kazınmıştı. Ilgaz, henüz çocukken herkesin tanıdığı bir yüz haline gelmiş ve başarılı performansıyla adından söz ettirmişti. Oyunculuk yolculuğu pek uzun sürmeyen Ilgaz, önce bir reklam filminde oynamış, sonrasında Yeşilçam'ın tekrar tekrar izlenen yapımı Gülen Gözler'in kadrosuna seçilmişti.

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

Lale Ilgaz, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı Gülen Gözler filminde 'Hasret' rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. İzleyicinin çocuk oyuncu olarak tanıdığı Ilgaz, aynı yıl 'Kızını Dövmeyen Dizini Döver' filminde de kısa bir rolle kamera karşısına geçmişti. Çocuk oyuncu olarak kariyerini sonlandıran Ilgaz, gözlerden uzak bir hayat yaşamayı seçmişti. Oyunculuk kariyeri oldukça kısa süren Ilgaz, yıllar sonra ortaya çıktı.

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Yıllarca televizyon ekranlarında çocuk haliyle izleyici karşısına çıkan Lale Ilgaz, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Gülen Gözler filminin küçük Hasret'i olarak hafızalarda yer edinen Ilgaz, kıvırcık saçlı halleriyle popülerliğini artırmıştı. Ünlü ismin yıllar sonraki hali de merak edildi. Zaman zaman yıllar içindeki değişimiyle dikkatleri üzerine çeken Ilgaz'ın çocuk halinden eser kalmadı.

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

Basına yansıyan fotoğraflarıyla zaman zaman magazin gündeminde yerini alan Lale Ilgaz'ın yetişkin görünümü, Gülen Gözler filminin üzerinden geçen yılları bir kez daha izleyiciye hatırlattı. 1977 yapımı filmde çocuk oyuncu olarak rol alan Ilgaz, son haliyle herkesi şaşırttı. Çocukluk görünümünden oldukça farklı bir görüntüye sahip olan Ilgaz, yıllar içindeki değişimiyle gündemde yerini aldı.

Gülen Gözler filminin Hasret'i Lale Ilgaz'ın son hali ortaya çıktı! Yıllar içindeki değişimi şaşkına çevirdi

Gülen Gözler filmindeki çocukluk hallerinin üzerinden 49 yıl geçen Lale Ilgaz'ın yetişkin hali küçük 'Hasret'ten oldukça farklıydı. Filmde unutulmaz bir karakteri üstlenen eski oyuncunun çocukluk halini hatırlayanlar adeta geçmişe gitti.

 

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ETİKETLER
#münir özkul
#Hasret
#Ertem Eğilmez
#Gülen Gözler
#Lale Ilgaz
#Magazin
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