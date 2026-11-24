İş insanı Adnan Aksoy ile olaylı boşanma sürecinin ardından mart ayında resmen yollarını ayıran Güzide Duran, oğluyla geçirdiği kavuşma anlarını takipçileriyle paylaştı. Evladına duyduğu özlemi dile getiren eski modelin, "Bir anne evladına nasıl doyar ki?" sözleri paylaşımının en dikkat çeken bölümü oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güzide Duran'ın oğluna kavuştuğu anlar gündem oldu: "Bir anne evladına nasıl doyar ki?" İş insanı Adnan Aksoy ile olaylı boşanma sürecinin ardından resmen yollarını ayıran Güzide Duran, oğluyla kavuşma anlarını paylaştı. Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile mart ayında resmen boşandı. Duran, oğlu Emir ile kavuşma anlarını takipçileriyle paylaştı ve evladına duyduğu özlemi dile getirdi. Boşanma sürecinde çocuklarından uzak kaldığını ve eski eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tuttuğunu belirtmişti. Duran, 7 Ekim 2025'ten beri oğluna sarılamadığını ifade etti. Eski manken, paylaşımında annelik duygularını ve evladına olan derin sevgisini vurguladı.

GÜZİDE DURAN'IN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

1996 Best Model of Turkey birincisi olan Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un evliliği, uzun ve tartışmalı bir boşanma sürecinin ardından mart ayında sona ermişti. Çiftin ayrılık süreci boyunca Duran'ın özel hayatı da magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Duran, boşanma davası devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

ÇOCUKLARINDAN UZAK KALDIĞINI DİLE GETİRMİŞTİ

Boşanma sürecinde çocuklarıyla arasındaki ilişkinin olumsuz etkilendiğini ve onları göremediğini dile getiren Güzide Duran, yaşadığı ayrılıktan eski eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutmuştu. Özellikle oğlu Emir'e duyduğu özlemi zaman zaman gündeme getiren eski manken, uzun süredir beklediği kavuşmayı sonunda yaşadı.

OĞLUNA KAVUŞMANIN MUTLULUĞUNU DUYGUSAL SÖZLERLE ANLATTI

7 Ekim 2025'ten beri oğluna sarılamadığını belirten Güzide Duran, Emir ile yeniden bir araya gelmesinin ardından sosyal medya hesabından içten bir paylaşım yaptı. Evladını koklayıp öptüğünü ancak hasretini dindirmeye yetmediğini anlatan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım... Kokladım, öptüm, içime çektim... Ama doyamadım. Bir anne evladına nasıl doyar ki? Aramıza zaman girdi, mesafeler girdi, söylenen sözler girdi...

Ama hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremedi. Bugün bir kez daha anladım ki insanın kalbi bazen kendi bedeninde değil, evladının göğsünde atarmış. Sen benim kalbimsin oğlum. Dün de öyleydin, bugün de öylesin, sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Emir'im senden hiç vazgeçmeyeceğim."

Güzide Duran'ın oğluyla yeniden buluşmasının ardından yaptığı bu paylaşım, anne ve evlat arasındaki güçlü bağa dikkat çekti. Duran'ın sözleri, uzun süren özlemin ardından yaşadığı mutluluğu ve duygusal yoğunluğu gözler önüne serdi.

