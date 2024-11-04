Hande Erçel'in ikizi ortaya çıktı! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor

04 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:54

Son dönemlerin en çok beğenilen oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel'e birebir benzeyen sosyal medya fenomeni şaşkına çevirdi. Kullanıcılar paylaşıma yorum yağdırırken herkes videodaki genç kadının Hande Erçel'e Hande Erçel'den daha çok benzediğini söyledi. Benzerlik sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez partner oldu!

Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez partner oldu!

Güneşin Kızları, Sen Çal Kapımı ve son olarak Bambaşka Biri gibi yapımlarda rol alan Hande Erçel hem kariyeri hem de aşk hayatıyla en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Amerikan Türk Cemiyeti'nin, 28 Ekim'de New York'ta düzenlediği gala gecesinde ödül alan Erçel, geceye sevgilisi Hakan Sabancı ile katılmıştı.

HANDE ERÇEL'E İKİZİ KADAR BENZİYOR

Rol aldığı diziler yurt dışında da milyonlarca kişi tarafından izlenen Hande Erçel bu kez kendisine çok benzeyen bir sosyal medya kullanıcısı sayesinde gündem oldu. Erçel'e oldukça benzeyen sosyal medya fenomenini görenler gözlerine inanamadı.

Erçel'in ikizi gibi duran fenomenin videosuna Türk kullanıcılar adeta yorum yağdırdı.

Kullanıcılar "Nasıl yani bu Hande değil mi?" "Gerçekten çok benziyor" gibi yorumlar yaptı.