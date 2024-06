Hepsi grubunun tartışmasına Cemre Kemer de dahil oldu

06 Haziran 2024 12:37 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 13:59

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül ekipten ilk ayrılan isim olmuş ve zaman zaman eski grup üyeleriyle tartışmalar yaşamıştı. Grubun yeniden bir araya gelip 20'nci yıl konseri vereceği konuşulmuş ve Gülçin iddiaları yalanlamıştı. Yasemin Yürük'ün konuyla ilgili "Gülçin Ergül ya da içimizden biri kabul etmedi" açıklamasının ardından Gülçin Ergül "Kendi belgeselimizi yapmak ve satmak bana biraz megalomanca geliyor. 'Hayır' diyebilmek hayatta önemli" demişti.

CEMRE KEMER DE TARTIŞMAYA DAHİL OLDU

Yaşanan olayla ilgili sessizliğini koruyan Cemre Kemer ilk kez konuştu. Kemer sosyal medyadan yayınladığı videoda, "Herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor" diyerek Gülçin Ergül'e sitem etti.

Ailesiyle ilgilendiğini ve konuya dâhil olmak istemediğini ifade eden Cemre Kemer; "Bebeğimin 40'ı yeni çıktı arkadaşlar. Konuyu hâlâ tam kavrayamadım. Açıkçası canım istemedi. Yani şu an buna girmek istemedim. Bizi bunca yıl boyunca dinleyen herkese sonsuz saygı duyuyorum. Biz çok uzun yıllar çalıştık, hazırlandık. Şu an herkes kendi istediği hayatı yaşıyor. Çocuklarımla, ailemle daha çok aile hayatı yaşamak istedim ki ben hep bu kafada bir insandım. Herkes tabii ki kendi yolunda gidiyor ama herhalde single'ı çıkıyor, bilemiyorum... Çünkü tekrar bu konular ortaya nasıl çıkıyor bilmiyorum ama ne tesadüfse hep aynı zamanlamada ortaya çıkıyor. O yüzden çok bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bu söylediğimle bile ben kötü bir şey yapmışım gibi bir pozisyona düşürüleceğim. O yüzden hayırlı uğurlu olsun inşallah, çok dinlensin" dedi.

EREN DE GÜLÇİN'E DESTEK ÇIKMIŞTI

Eren Bakıcı'nın da Gülçin Ergül'ün paylaşımına "Ne olursun takılma artık. Açıklama bile yapma. Kim ne diyor ne oluyor haberim bile yok. Haberim olmak zorunda da değil. Senin de değil. Gülçin' in hayatı bu. Yaşa istediğin gibi" yorumunda bulundu.