Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den itiraflar! Setin en komiğini ve hareketlisini seçti

07 Kasım 2024 17:17 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 17:17

Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteriyle yer alan Doğukan Güngör, verdiği son röportajda setin en komiği ve en hareketlisini belirledi. Samimi açıklamalarda bulunan Doğukan Güngör,

Başrolünde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisini yeni sezona, yeni karakterleriyle dahil oldu. Dizinin yeni sezonuna Abdullah Bey rolüyle Ahmet Mümtaz Taylan dahil oldu.

DOĞUKAN GÜNGÖR, SETİN ENLERİNİ BELİRLEDİ

Doğukan Güngör set ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Setin enlerini paylaşan Doğukan Güngör, "Setin en komiği Ahmet Mümtaz Taylan'dır. O da güldürmeyi çok seviyor. Ben de kolay gülerim, meşhurdur, benim dalağım biraz düşüktür. Ahmet abiyle Emrah diyeyim, ikisi çok komikler. Setin en hareketlisi ise Feyza Civelek'tir." şeklinde konuştu

Doğukan Güngör, dizisnin ilk bölümlerinde ''Fatih'i Tokatla" adında bir internet sitesinin açılması hakkında da konuştu. İlginç anların yaşandığını anlatan Güngör, "Bir bayan, çok sakin bir şekilde yanıma gelip 'Bir kere kendinizi tokatlar mısınız?' diye sordu. Telefonunu önüme koydu. Ben de ona baktım, cesaretini takdir ettim ve kendimi tokatladım." dedi.