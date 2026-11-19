2003 yılında Kurtlar Vadisi ile televizyon dünyasına adım atan Sinem Yıldırım, Esther Hirch rolüyle dikkat çekmişti. Dizinin ardından farklı yapımlarda rol alan oyuncu, 17 yıl süren set arasını 2022 yılında Dedemin Gözyaşları filmiyle noktaladı. Ünlü oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, kendisini Kurtlar Vadisi'nden hatırlayanların ilgisini çekti.

KURTLAR VADİSİ'NDE ESTHER HIRCH OLARAK TANINDI

Sinem Yıldırım, Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet’in eşi Esther Hirch karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin akıllarda kalan kadın karakterlerinden biri olan Esther, aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Yıldırım, Kurtlar Vadisi'nin ardından Dönme Dolap, Tatil Aşkları ve Acı Hayat gibi televizyon projelerinde rol aldı.

17 YIL SONRA SETLERE GERİ DÖNDÜ

Uzun süre oyunculuğa ara veren Sinem Yıldırım, 2022 yılında Dedemin Gözyaşları filmiyle yeniden kamera karşısına geçti. Halil Ergün ve Erkan Petekkaya'nın başrollerini paylaştığı yapımda Doktor Gözde Yıldırım karakterini üstlenen oyuncu, ilk sinema filmi deneyimini de yaşadı.

Yıldırım, o dönemde setlere dönmenin heyecan verici olduğunu belirtmiş, senaryonun güzelliğinin projeye evet demesini sağladığını söylemişti.

AŞK TESADÜFLERİ SEVER GALASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Kurtlar Vadisi'nin Esther Hirch'i Sinem Yıldırım, Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminin galasına katıldı. Mehmet Günsür ve Devrim Özkan'ın başrollerinde yer aldığı filmin galasında objektiflere yansıyan oyuncu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

20 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak filmin galasından gelen görüntüler, Sinem Yıldırım'ı yıllar önceki Kurtlar Vadisi günlerinden hatırlayanlara nostalji yaşattı.

SİNEM YILDIRIM KİMDİR?

Televizyon izleyicisinin Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Esther Hirsch rolüyle tanıdığı Sinem Yıldırım (bilinen diğer adıyla Sinem Bayer), oyunculuk ve yazarlık kimliklerini bir arada sürdüren bir isimdir. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Yıldırım, 2003 yılında adım attığı ekran serüveninde Dönme Dolap, Tatil Aşkları ve Acı Hayat gibi döneminin ilgi gören yapımlarında rol aldı. Uzun süre setlerden uzak kalarak farklı alanlara yönelen sanatçı, Dedemin Gözyaşları filmiyle yeniden sinema izleyicisinin karşısına çıktı.

Kamera önündeki çalışmalarının dışında kalemini de aktif olarak kullanan Sinem Yıldırım, MAG Dergi bünyesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. Yazılarında ağırlıklı olarak kültür-sanat dünyasına ve antik kentlerin tarihsel dokusuna odaklanan Yıldırım, uzun süredir gözlerden uzak, dingin bir yaşam tercih ediyordu. Ünlü isim, son olarak Aşk Tesadüfleri Sever serisinin yeni filminin galasında kameralara yansımasıyla birlikte yeniden sanat ve magazin gündeminde kendine yer buldu.