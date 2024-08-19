MasterChef'te elenen yarışmacı Deniz oldu! Fenalık geçirince bütün stüdyo yardımına koştu

19 Ağustos 2024 10:45 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:36

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olarak yer aldığı MasterChef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Geçtiğimiz hafta Zeynep ile yaşadığı kavgayla çok konuşulan Deniz, bu hafta elenen isim oldu.

MASTERCHEF YARIŞMASINDA ELENEN İSİM DENİZ OLDU

Kırmızı takımın eleme adayları Kerem ve Kaan olurken, mavi takımda elenme adayları ise Deniz ile Emre oldu. 4 isim arasında yapılan mücadelede Deniz en az puanı alarak yarışmaya veda etti.

DENİZ ELENİNCE FENALIK GEÇİRDİ

Kerem ile son ikiye kalan Deniz elenen ismin kendisi olduğunu öğrenince fenalık geçirdi. Bayılan Deniz'in yardımına prodüksiyon ekibi ve jüri üyeleri yetişti. Bir süre kendisine gelemeyen Deniz'e ekip müdahale etti.