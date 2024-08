Mauro Icardi’den ayrılan Wanda Nara, soluğu eski eşi Maxi Lopez’in yanında aldı

19 Ağustos 2024 09:06 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:10

Temmuz ayında Mauro Icardi ile boşanma iddiaları sonrası açıklama yapan Wanda Nara "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz" demişti. Ayrılık sonrası her paylaşımı olay olan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile arasındaki buzları eritti.

WANDA NARA, ESKİ EŞİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI, GÖZLER ICARDI'YE ÇEVRİLDİ

İki oğlunun babası Maxi Lopez arasında problem olduğu iddia edilen Wanda Nara, son paylaşımıyla dikkat çekti. Mauro Icardi'den boşanma aşamasında olan Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wanda Nara, aralarındaki küslüğü bitirdi.

MAURO ICARDI İLE BOŞANMASINI DUYURMUŞTU

Wanda Nara bir süredir haklarında çıkan boşanma haberlerini doğrulayarak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler." dedi.