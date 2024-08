Godfather'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti! Başrolü Al Pacino'ya kaptırmıştı

19 Ağustos 2024 06:49 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 07:10

Hoolywood'un efsanevi film serisi The Goodfather'ın kadrosundan bir isim daha hayatını kaybetti. Serinin ikinci filminde Salvatore Tessio'nun gençliğini oynayan ünlü aktör John Aprea 83 yaşında hayata gözlerni yumdu.

Menajeri Will Levine, 1991 yapımı New Jack City filminde de yine ünlü bir mafya babasını canlandıran Aprea'nın 5 Ağustos'ta doğal nedenlerden hayatını kaybettiğini söyledi.

Hollywood Reporter'ın haberine göre aktör , öldüğü sırada Los Angeles'ta yaşıyordu.

BAŞROLÜ AL PACINO'YA KAPTIRDI

New Jersey doğumlu Aprea, 1960'ların sonlarında filmlerde ve televizyon rollerinde rol almaya başladı ve 2023'e kadar oyunculuğa devam etti. Full House'da John Stamos'un Jesse Amcası'nın babasını canlandırdı ve Days of Our Lives , Knots Landing , CSI ve The Sopranos gibi birçok yapımda rol aldı.

Rollerinin çoğu mafya odaklıydı. 90'larda 10 yıllık yayın hayatı boyunca NBC pembe dizisi Another World'de kadınlar tarafından vurulan iki ayrı karakteri canlandırdı ve 1981'de mini dizi The Gangster Chronicles'da bir mafya babasını canlandırdı. Ayrıca 1975'te The Montefuscos adlı kısa ömürlü bir komedide babayı canlandırdı. Dizi sadece dokuz bölüm sürdü.

Aprea'nın en dikkat çekici rolü kuşkusuz The Godfather Part II filmindeki genç Tessio rolü oldu. Aprea, Los Angeles'ta barmenlik yaparken filmin yönetmeni Francis Ford Coppola ile tanışmıştı. İlk film The Godfather'da Michael Corleone'nin başrolü için seçmelere katılmıştı ancak bu rol sonunda Al Pacino'ya gitti.

Aprea devam filmi için geri döndü ve Corleone suç ailesindeki yerini aldı.

İkinci film kısmen orijinal filmde Martin Brando tarafından canlandırılan ve genç meslektaşı Robert De Niro tarafından canlandırılan genç Vito Corleone'nin hayatını inceleyen filmde Salvatore Tessio'nun gençliğini oynadı.

Aprea rolü ciddiye aldı ve The Godfather'da Salvatore Tessio'yu oynayan Abe Vigoda'yı arayıp tavsiye istedi. Vigoda pek de yardımcı olmadı.Vigoda'nın Aprea'ya "Ne yaptığımı bilmiyorum. Sadece iyi vakit geçir, evlat" dediği bildirildi.

AMERİKA'DA BİR İTALYAN GÖÇMENİ

Aprea, 4 Mart 1941'de New Jersey'de İtalyan göçmenlerin çocuğu olarak doğdu. Ailesiyle birlikte birkaç yıl boyunca İtalya'ya geri döndükten sonra New Jersey'e geri döndü ve 1960'ların başına kadar orada kaldı. Oyuncu olmak için New York'a taşındı ve sonunda 1967'de Steve McQueen'in Bullitt adlı aracında tetikçi olarak ilk rolü için Los Angeles'a taşındı.

2023'teki son filmine kadar karakter oyuncusu olarak istikrarlı bir şekilde çalıştı. Aprea'nın geride 25 yıl evli kaldığı üçüncü eşi Betsy, kızı Nicole ve üvey çocukları Marika ve Valentino kaldı.