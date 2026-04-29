Michael Jackson’ın 3.5 milyar dolarlık dönüşü! Bir efsanenin ikinci hayatı

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybeden Michael Jackson, dünya genelinde büyük bir şok etkisi bıraakmış ve hayranlarını yasa boğmuştu. Kariyeri boyunca yaklaşık 1 milyar 125 milyon dolarlık bir servet inşa eden sanatçının ölümü, müzik tarihinin en dikkat çekici finansal geri dönüş hikâyelerinden birinin de başlangıcı oldu.
Geride bıraktığı tüm varlıklar, profesyonel yönetim ve stratejik adımlar sayesinde bugün 3.5 milyar doları aşan bir değere ulaştı. Başka bir deyişle, Michael Jackson markası ölümünden sonra, yaşadığı döneme kıyasla yaklaşık %200 oranında değer kazandı. Bu tablo, onu yalnızca bir pop yıldızı değil, aynı zamanda geçmişin altın değeri sürekli büyüyen bir finansal varlığı haline getirdi.
Bu finansal başarının arkasında yalnızca sanat değil, aynı zamanda güçlü bir yönetim stratejisi yer alıyor. Mirasının bir şirket disipliniyle yönetilmesi, bu büyümenin temelini oluşturuyor.
2024 yılında Sony Music ile yapılan anlaşma bunun en somut örneği oldu. Şirket, Michael Jackson’ın müzik kataloğu ve yayın haklarının %50’sini 600 milyon dolar karşılığında satın aldı.
Bu satış, sanatçının varlıklarına toplamda 1 milyar 200 milyon doların üzerinde bir değer biçilmesine yol açtı ve bir müzisyen için tarihin en büyük katalog anlaşması olarak kayıtlara geçti.
Son dönemdeki en güçlü ekonomik sıçrama ise “Michael” adlı biyografi filmiyle gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua’nın oturduğu, başrolünde ise Jaafar Jackson’ın yer aldığı yapım, eleştirmenlerin “fazla steril” bulduğu anlatımına rağmen izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
200 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, yalnızca bir hafta içinde ABD’de 97 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 120 milyon dolar olmak üzere toplam 217 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Türkiye’de 70.940 kişi tarafından izlenen yapım, 286 bin dolar gelir elde etti. Hasılatın %43’ünün IMAX ve PLF salonlarından gelmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı; bu durum, izleyicinin deneyimi sıradan bir filmden ziyade yüksek kalitede bir görsel-işitsel şölen olarak görmek istediğini ortaya koydu.
Michael Jackson, 2009’dan bu yana “en çok kazanan ölü ünlüler” listesinde zirvedeki yerini neredeyse hiç kaybetmedi. “Michael” filminin izlenme oranlarıyla birlikte, 2026 yılı sonunda mirasın toplam değerinin 4 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor.