Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Melisa Bekerenli

Michael Jackson’ın 3.5 milyar dolarlık dönüşü! Bir efsanenin ikinci hayatı

500 milyon dolarlık borç yüküyle hayata veda eden Michael Jackson’ın müzikal mirası, bugün 3.5 milyar dolarlık dev bir servete dönüşmüş durumda. Pop müziğin efsane ismi, ölümünün ardından adeta değer kazanmaya devam ediyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Michael Jackson'ın 3.5 milyar dolarlık dönüşü! Bir efsanenin ikinci hayatı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 10:39

2009 yılında henüz 50 yaşındayken hayatını kaybeden Michael Jackson, dünya genelinde büyük bir şok etkisi bıraakmış ve hayranlarını yasa boğmuştu. Kariyeri boyunca yaklaşık 1 milyar 125 milyon dolarlık bir servet inşa eden sanatçının ölümü, müzik tarihinin en dikkat çekici finansal geri dönüş hikâyelerinden birinin de başlangıcı oldu.

HABERİN ÖZETİ

Michael Jackson’ın 3.5 milyar dolarlık dönüşü! Bir efsanenin ikinci hayatı

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
Michael Jackson'ın ölümünden sonra mirasının, profesyonel yönetim ve stratejik adımlar sayesinde 3.5 milyar doları aşan bir değere ulaşması ve 2026 yılı sonunda 4 milyar dolara yaklaşmasının hedeflenmesi.
Michael Jackson'ın kariyeri boyunca yaklaşık 1 milyar 125 milyon dolarlık bir servet inşa ettiği ve ölümünden sonra markasının değerinin yaklaşık %200 oranında arttığı belirtiliyor.
Sony Music ile 2024 yılında yapılan anlaşma kapsamında, Michael Jackson'ın müzik kataloğu ve yayın haklarının %50'si 600 milyon dolar karşılığında satıldı.
Bu satış, sanatçının varlıklarına toplamda 1 milyar 200 milyon doların üzerinde bir değer biçilmesine yol açtı ve bir müzisyen için tarihin en büyük katalog anlaşması olarak kayıtlara geçti.
“Michael” adlı biyografi filmi, 200 milyon dolarlık bütçesiyle vizyona girdiği ilk hafta ABD'de 97 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 120 milyon dolar hasılat elde etti.
2026 yılı sonunda mirasın toplam değerinin 4 milyar dolar seviyesine yaklaşmasının beklendiği ifade ediliyor.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

MİCHAEL JACKSON’IN MİRASI MİLYAR DOLARLIK DÖNÜŞÜM

Geride bıraktığı tüm varlıklar, profesyonel yönetim ve stratejik adımlar sayesinde bugün 3.5 milyar doları aşan bir değere ulaştı. Başka bir deyişle, Michael Jackson markası ölümünden sonra, yaşadığı döneme kıyasla yaklaşık %200 oranında değer kazandı. Bu tablo, onu yalnızca bir pop yıldızı değil, aynı zamanda geçmişin altın değeri sürekli büyüyen bir finansal varlığı haline getirdi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA BÜYÜYEN BİR SERVET

Bu finansal başarının arkasında yalnızca sanat değil, aynı zamanda güçlü bir yönetim stratejisi yer alıyor. Mirasının bir şirket disipliniyle yönetilmesi, bu büyümenin temelini oluşturuyor.

2024 yılında Sony Music ile yapılan anlaşma bunun en somut örneği oldu. Şirket, Michael Jackson’ın müzik kataloğu ve yayın haklarının %50’sini 600 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Bu satış, sanatçının varlıklarına toplamda 1 milyar 200 milyon doların üzerinde bir değer biçilmesine yol açtı ve bir müzisyen için tarihin en büyük katalog anlaşması olarak kayıtlara geçti.

FİLMLE GELEN YENİ FİNANSAL İVME

Son dönemdeki en güçlü ekonomik sıçrama ise “Michael” adlı biyografi filmiyle gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua’nın oturduğu, başrolünde ise Jaafar Jackson’ın yer aldığı yapım, eleştirmenlerin “fazla steril” bulduğu anlatımına rağmen izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

200 milyon dolarlık bütçeyle çekilen film, yalnızca bir hafta içinde ABD’de 97 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 120 milyon dolar olmak üzere toplam 217 milyon dolarlık hasılata ulaştı. Türkiye’de 70.940 kişi tarafından izlenen yapım, 286 bin dolar gelir elde etti. Hasılatın %43’ünün IMAX ve PLF salonlarından gelmesi ise dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı; bu durum, izleyicinin deneyimi sıradan bir filmden ziyade yüksek kalitede bir görsel-işitsel şölen olarak görmek istediğini ortaya koydu.

2026 HEDEFİ 4 MİLYAR DOLAR

Michael Jackson, 2009’dan bu yana “en çok kazanan ölü ünlüler” listesinde zirvedeki yerini neredeyse hiç kaybetmedi. “Michael” filminin izlenme oranlarıyla birlikte, 2026 yılı sonunda mirasın toplam değerinin 4 milyar dolar seviyesine yaklaşması bekleniyor.

ETİKETLER
#Michael Jackson
#Finansal Başarı
#Müzik Mirası
#Biyografi Filmi
#Katalog Anlaşması
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.