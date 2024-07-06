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Nafaka krizindeki Cem Yılmaz milyonluk teknesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Editör: Merve Yaz
06 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:48
Nafaka krizindeki Cem Yılmaz milyonluk teknesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen komedyen Cem Yılmaz’ın daha önce Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı teknesini sattığı öğrenildi. Eski eşi Yağtu ile nafaka krizi yaşayan Yılmaz’ın teknesinin değeri ise dudak uçuklattı.

Son dönemde eski eşi Ahu Yağtu ile arasındaki nafaka krizi gündemde olan Yılmaz şimdi de lüks teknesiyle gündeme geldi.

Nafaka krizindeki Cem Yılmaz elindekileri sattı! Kimler geldi kimler geçti - 1. Resim

2.6 MİLYON DEĞERİNDE

Yılmaz, 2017 yılında satın aldığı Azimut Magellano 66 marka, 20 metre uzunluğundaki yeni oyuncağı için 9 milyon TL (2 milyon 650 bin dolar) ödemişti.

Nafaka krizindeki Cem Yılmaz elindekileri sattı! Kimler geldi kimler geçti - 2. Resim

Yılmaz 2017'de aldığı teknesini, önceki 'Samatya' teknesini satarak almıştı.

Nafaka krizindeki Cem Yılmaz elindekileri sattı! Kimler geldi kimler geçti - 3. Resim

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; son iki yatına da "Samatya" ismini koyan Yılmaz; Ahu Yağtu, Defne Samyeli ve Serenay Sarıkaya ile tatile çıktığı teknesini sattı.

Nafaka krizindeki Cem Yılmaz elindekileri sattı! Kimler geldi kimler geçti - 4. Resim

Teknesinin değerinin ise tam tamına 55 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

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