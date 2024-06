Queen, tüm albüm haklarını rekor bir fiyata sattı

21 Haziran 2024 17:11 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 17:14

Daha önce Bruce Sprigsteen, Bob Dylan, Neil Young ve Justin Bieber gibi birbirinden ünlü isimler rekor fiyata albüm haklarını satışa çıkarırken, rekoru Queen grubu üstlendi.

QUEEN TÜM ALBÜM HAKLARINI REKOR FİYATA SATTI

Albümün tüm hakları 1 milyar sterlin gibi rekor bir fiyatla satıldıktan sonra Sony artık Bohemian Rhapsody, Don't Stop Me Now ve I Want To Break Free dahil olmak üzere grubun tüm hit şarkılarına sahip oldu.

Billboard tarafından bildirilen rakamlara göre de Queen'in ABD'deki albüm tüketimi 1991 ile 2017 arasında 25,9 milyon iken, Bohemian Rhapsody filminin vizyona girmesinin ardından sadece 2019'da 3,58 milyona yükseldi.