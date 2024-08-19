Serdar Ortaç sosyal medyadan fotoğraf paylaştı ve "Pişmanım" dedi!

19 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:59

Pop müziğin Türkiye'ye damga vurduğu 90'lı yıllarda büyük bir çıkış yapan ve hem kendi söylediği hem de başkaları için bestelediği şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Serdar Ortaç, son dönemde hüzünlü halleriyle gündemde.

HASTALIK, KUMAR, ALKOL, BOŞANMA...

Uzun yıllardır MS hastalığı ile boğuşan, diğer yandan kumar tutkusu yüzünden büyük servet kaybeden Ortaç, ardından boşanmayla noktalanan sorunlu evlilik süreci ve alkol bağımlılığı yüzünden zorlu günlerden geçti.

Serdar Ortaç 2022 yılında verdiği bir konser esnasında, fenalaşarak bayılmıştı.

Yaşadığı bu sorunlar nedeniyle fiziksel anlamda da gözle görülür çöküş yaşayan olan ünlü popçu, içinde bulunduğu ruh halini ise sosyal medyadan sık sık yaptığı canlı yayınlarla dile getirmekten geri kalmıyor.

HÜZÜNLÜ PALAŞIMIYA YÜREK BURKTU

Serdar Ortaç son olarak başlattığı canlı yayında ise takipçilerini hüzünlendiren nostaljik bir paylaşım yaptı.

Ortaç, yayını esnasında, "Pişmanım her gün yaptığım, hatalarıma" sözlerinin geçtiği "Pişmanım" şarkısıyla birlikte, yıllar içindeki fiziksel değişimini gözler önüne seren fotoğrafların birlikte yer aldığı bir kolaj paylaştı.

Söz konusu paylaşımla hayranlarını hüzünlendiren Ortaç'a yüzlerce destek mesajı da geldi.