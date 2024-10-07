Son dakika I Engin Polat hakkında hapis cezası

07 Ekim 2024 14:58 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:24

Son dakika I Geçtiğimiz ay tahliye olan Engin Polat, komşularını darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Engin Polat’a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

Komşularını darp​ etmekle suçlanan Dilan ve Engin Polat​ çifti hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme​ Engin Polat'a 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası​ verdi. Dilan Polat​ hakkındaki dava ise düşürüldü.

ENGİN POLAT VE DİLAN POLAT'IN KOMŞU KAVGASINDA CEZA

Dilan Polat ve Engin Polat çifti 2 Haziran 2023 tarihinde komşularıyla ettiği park kavgasının ardından komşu M.S.A. ve E.A., Polat çiftinden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat hakkında 'hakaret', 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, sanık Engin Polat hakkında ise 'hakaret', 'basit yaralama', 'tehdit' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. Müşteki avukatları, “Taraflar uzlaşmışlardır. Herhangi bir şikayetimiz yoktur. Davanın düşmesini istiyoruz” dedi.

Dilan Polat'ın avukatı ise, “Dilan Polat’ın müştekiye yönelik üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli delil bulunamamıştır. Mevcut kamera kayıtları, tanık beyanları ortadadır. Sadece müştekilerin beyanlarıyla bir yargılama yapılması yanlıştır. 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi tamamen ihlal edilmiş durumdadır. Mütalaaya karşı itiraz ediyoruz. Sanıkların beraatini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, müşteki tarafın şikayetçi olmaması ve suçların şikayete tabi olması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi. Ayrıca mahkeme, sanık Engin Polat’ın “Birden fazla kişiyle tehdit” suçu yönünden de tarafların uzlaşması sonucu davanın düşürülmesine, sanık Dilan Polat’ın ise “Tehdit” suçunun sabit olmadığı kanaatiyle beraatine hükmetti. Mahkeme, sanık Engin Polat “Birden fazla kişiyle gece vakti konut dokunulmazlığı ihlal” suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezanın ertelenmesine ancak Engin Polat’ın 2 yıl süreyle denetim altında tutulmasına karar verdi.

KARA PARA AKLAMA SUÇLARINDAN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla yargılanan Engin Polat ve Dilan Polat çifti ara kararla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu davada Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu. Mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı vermiş ve tutuksuz yargılanacak sanıklar için yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vermişti.