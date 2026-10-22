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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:19

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

Soner Olgun'un vefatının ardından bu kez aile içinde yaşandığı öne sürülen taziye krizi gündeme geldi. Sanatçının eski eşi Özlem Koldaş, kızı Elif'in babası için düzenlenen bir taziyeden haberdar edilmediğini öne sürerek Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a tepki gösterdi. Kırgınlığını açık sözlerle dile getiren Koldaş, yaşananları hayatı boyunca unutamayacağını ifade etti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 15:19

nedeniyle 16 Ekim'de 67 yaşında hayatını kaybeden Soner Olgun'un ardından yaşananlar, aile içindeki gerginlik iddialarını da beraberinde getirdi. Daha önce sanatçının tedavi sürecinde ihmal yaşandığını düşündüğünü açıklayan Koldaş, bu kez taziye organizasyonuyla ilgili konuştu. Okan Mermer'in aktardığı açıklamaya göre Koldaş, kızı Elif'in kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasına tepki gösterdi.

SONER OLGUN'UN ESKİ EŞİ ÖZLEM KOLDAŞ'TAN AYŞECAN'A SERT TEPKİ

için düzenlenen veda törenine kızları Ayşecan ve Elif ile eski eşi Özlem Koldaş da katılmıştı. Gözyaşları içinde sanatçıya veda eden Koldaş, törende kızı Elif'e çok iyi bakacağını söylemişti. Evlilikleri yıllar önce sona ermiş olsa da aile bağlarının devam ettiği ikili, bu duygusal vedayla yeniden gündeme gelmişti.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

Ancak cenazenin ardından yaşandığı öne sürülen taziye meselesi, aile içinde yeni bir tartışmanın ortaya çıkmasına neden oldu. Koldaş'ın açıklamasına göre Elif, babası için ayrı bir taziye evi açmış ve bu durumu Ayşecan'a da bildirmişti. Koldaş, kendilerine verilen cevabın ardından başka bir taziye organizasyonu yapıldığını öğrendiğini belirtti.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

“BİR EVLADIN, KENDİ BABASI İÇİN DÜZENLENEN TAZİYEDEN HABERSİZ BIRAKILMASINI…”

Özlem Koldaş'ın tepkisinin odağında, kendisinin davet edilip edilmemesinden çok kızı Elif'in yaşanan süreçten haberdar edilmemesi yer aldı. Koldaş, bu durumun kendisini derinden üzdüğünü belirterek kırgınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif... Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum.”

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

Koldaş, açıklamasında yaşananlara ilişkin tepkisinin geçici olmadığını da vurguladı. Aile içindeki bu mesele nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren eski eş, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. İnanıyorum ki bir gün herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

”DAHA ÖNCE TEDAVİ SÜRECİYLE İLGİLİ İDDİALARINI ANLATMIŞTI

Özlem Koldaş, Soner Olgun'un ölümünün ardından yalnızca taziye meselesiyle değil, sanatçının hastalık süreciyle ilgili açıklamalarıyla da gündeme gelmişti. Katıldığı canlı yayında Olgun'un tedavisi sırasında zaman kaybedildiğini düşündüğünü söyleyen Koldaş, bazı sağlık kontrollerinin daha erken yapılması gerektiğini savunmuştu.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

Koldaş, sanatçının kan şekeri değerlerinde ciddi yükseliş yaşandığını ve ardından insülin tedavisine başlandığını belirtmişti. Bu değişimin altında yatan nedenin yeterince araştırılmadığını öne süren Koldaş, “Çok zaman kaybettik” sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirmişti.

Soner Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş'tan Ayşecan'a sert tepki: “Ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum”

Tedavi sürecine ilişkin değerlendirmelerini kendi iddiaları çerçevesinde aktaran Koldaş, olası bir doktor ihmali bulunduğunu düşündüğünü de ifade etmişti. Bu açıklamaların ardından şimdi de taziye organizasyonuyla ilgili sözleriyle gündeme gelen Koldaş'ın çıkışı, Soner Olgun'un vefatının ardından aile içinde yaşandığı öne sürülen kırgınlığı yeniden tartışmaya açtı.

 

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#pankreas kanseri
#Elif
#Soner Olgun
#Özlem Koldaş
#Ayşecan
#Magazin
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