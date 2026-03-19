Editor
 | Selime Albayrak

Veliaht dizisi final bölümü ne zaman? Veliaht kaçıncı bölümde bitecek?

Veliaht dizisi ekran macerasını sonlandırırken, sevilen projenin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı da merak konusu oldu. Dizinin sıkı takipçileri “Veliaht dizisi final bölümü ne zaman? Veliaht kaçıncı bölümde bitecek?” sorularının cevabını araştırmaya başladı. Peki, Veliaht dizisi final bölümü ne zaman? Veliaht kaçıncı bölümde bitecek? İşte detaylar…

GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:47
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:47

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht, şoke eden final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğmuştu. Ekran macerasını sonlandıracak olan fenomen dizinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran Veliaht, reyting mücadelesine son vererek ekranlara veda ediyor. Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizi, perşembe akşamlarının sevilen dizileri arasındaydı. Peki, Veliaht dizisi final bölümü ne zaman? Veliaht kaçıncı bölümde bitecek? Veliaht dizisinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair detayları sizin için araştırdık. İşte Veliaht dizisinin final bölümü hakkında merak edilenler…

VELİAHT DİZİSİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Veliaht dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi, yayınlandığı günden bu yana seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Perşembe akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Veliaht’ın geçtiğimiz haftalarda final olacağı öğrenilmişti.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Veliaht dizisinin final bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri “Veliaht dizisi final bölümü ne zaman?” sorusunun cevabını araştırıyor. Şoke eden final kararıyla izleyicisini derin bir hüzne boğan Veliaht dizisi ekran macerasına son vermeye hazırlanıyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı Veliaht dizisinde geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir gelişme yaşanmış ve final kararı aldığı duyurulmuştu. En son 25. bölümüyle izleyici karşısına çıkan fenomen projenin final bölümü ise merak konusu oldu. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Veliaht’ın finali için geri sayım başladı.

Düşük reytingler nedeniyle ekran macerasına son veren Veliaht dizisi, son bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemişti. Yayın hayatına bayram arası veren Veliaht dizisinin 19 Mart Perşembe 2026 bu akşam yayınlanmayacağı öğrenildi. Final bölümüyle son kez ekranlarda yerini alacak Veliaht’ın, final bölümü 26 Mart Perşembe 2026 tarihinde yayınlanacak.

VELİAHT KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?

Yeni sezonun iddiaları projeleri arasında yer alacak Veliaht dizisi için erken final kararı verilmişti. Dizinin sıkı takipçileri “Veliaht kaçıncı bölümde bitecek?” sorularının cevabını araştırıyor. Yayınlandığı ilk bölümlerde yüksek reyting oranları alan Veliaht dizisi, rakiplerin gelmesiyle giderek düşük reytingler almaya başlamıştı.

Düşük reyting oranlarıyla erken final kararından kaçamayan Veliaht dizisi, çok yakında ekran macerasını sonlandıracak. Yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk’ün oturduğu, Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in kaleme aldığı dizinin güçlü hikayesi Kars’a taşınmıştı.

Senaryosunda ciddi değişiklikler yapılan Veliaht dizisini Kars çekimleri de kurtaramadı. Kars bölümleriyle izleyicisinden tam puan alan Veliaht dizisi, 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. 26. bölümüyle bitecek olan Veliaht dizisinin son bölümü 26 Mart Perşembe 2026 günü seyirci karşısına çıkacak.

