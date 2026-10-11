Açlık hissini azaltan doğal destek! Çoğu kişi sapını çöpe atıyor ama faydası şaşırtıyor

Kerevizler çoğu zaman sadece köküyle değerlendirilir ve sap kısmı genellikle çöpe atılır. Ancak kereviz sapları pek çok alanda kullanılabilme özelliğiyle bilinirken açlık hissini de azaltan doğal destek olarak da değerlendirilebilir. Hatta çoğu kişi sapını çöpe atarken faydasını da çoğu kişi bilmiyor. İşte detaylar….

AÇLIK HİSSİNİ AZALTAN DOĞAL DESTEK!

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan kereviz, sadece kök kısmıyla değil de saplarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Hatta içeriğiyle adeta sağlık deposu olan kereviz sapları günlük beslenmenin de önemli bir parçası haline geliyor. Pek çok kişi kerevizin saplarını değerlendirmeyi bir köşe bırakıyor. Ancak kereviz sapı, düşük enerji içeriği ve yüksek su oranıyla günlük beslenmenin en önemli faktörlerinden biri oluyor.

Kereviz sapı son yıllarda sağlıklı beslenme ve kilo kontrolü başlıklarıyla gündemde sıklıkla yer alırken kilo kontrolünde önemli bir adım attırıyor. Kereviz saplarının en önemli özelliklerinden biri de lif içermesi oluyor. Besin lifleri, sindirim sisteminin normal işleyişini desteklerken öğünlerinde daha doyurucu hale gelmesine yardımcı oluyor.

Salatalardan çorbalara, sebze sularından pek çok alana kadar özellikleriyle ön plana çıkan kereviz sapı kilo verirken kullanılan öğünlerde işe yarayabilir. Üstelik sadece kilo vermek isteyen kişiler de değil kilosunu sabit tutmak isteyen herkes severek kereviz sapını tüketebilir. Genellikle de kereviz sapından elde edilen su dolu içecek günün herhangi bir saatinde de içilerek tüketim sağlanabiliyor.

KEREVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Kereviz suyu hazırlamak için öncelikle saplar bol su ile yıkanmalıdır. Ardından küçük parçalara ayrılan kereviz sapları blenderden geçirilerek suyla karıştırılıp içilebilir. İsterseniz de süzülerek tüketim yapabilirsiniz. Ancak sapı n posasını ayırmak yerine bütün olarak tüketme daha yararlı olabilir. Lif içeriği bakımından oldukça önemli olan kereviz suyu posası ile de tüketilebilir.

ÇOĞU KİŞİ SAPINI ÇÖPE ATIYOR AMA FAYDASI ŞAŞIRTIYOR

Kereviz sapı, kilo kontrolünü destekleyen bir beslenme düzeninde yer alabilir. Düşük kalorili olması ve öğünlere hacim kazandırması, özellikle de sebze tüketimini artırmak isteyen kişiler için avantaj oluşturur. Kilo kaybı, uzun vadede harcandığından fazla enerji almasıyla da ilişkilidir. Düzenli aktivite, yeterli uyku, dengeli beslenme ve sürdürebilir alışkanlıklarla belirleyici bir rol oynar.

Bununla birlikte şekersiz ve düşük kalorili içecek olarak bazı kişilerin beslenme düzenin yer alabilir. Kilo vermek isteyenlerin yalnızca tek bir yiyecek ya da içeceğe odaklanması yerine daha dengeli ve sağlıklı beslenmeye odaklanması gerekebilir.

Sebze öğünlerinde de gönül rahatlığıyla kullanılan kereviz sapı, açlık hissinin giderilmesi de isteniyorsa da sapından salata, yoğurtlu karışımlar ya da sebze yemeklerin içinde bütün olarak kullanılabiliyor.