Uyudukça yağ yaktım! Gece yediğim yoğurt karışımını herkes deneyebilir

“Uyudukça yağ yaktım” ifadesi kulağa oldukça iddialı gelse de konunun bilimsel yönünü göz ardı etmemek gerekiyor. Yoğurt, protein içeriği sayesinde tokluk hissini destekleyebilen besinlerden biri. Ancak hiçbir yoğurt karışımının tek başına, uyku sırasında doğrudan yağ yaktırdığı söylenemez. Kilo kaybında günlük enerji alımı, fiziksel aktivite, uyku düzeni ve genel beslenme alışkanlıkları birlikte etkili oluyor. Ancak ben kendi tecrübelerime göre yediğim yoğurdun faydasını fazlasıyla gördüm.

GECE YATMADAN ÖNCE YOĞURT YEMEK NE İŞE YARIYOR?

Yoğurt, protein ve kalsiyum içeren besleyici bir gıda olarak dengeli beslenme programlarında kendine yer bulabiliyor. Özellikle sade ve ilave şeker içermeyen yoğurt, akşam saatlerinde acıkan kişiler için hafif bir ara öğün seçeneği olabilir. Protein içeriği, tokluk hissine katkıda bulunarak gece geç saatlerde atıştırma ihtiyacının azalmasına yardımcı olabilir.

Bununla birlikte yoğurdun hangi saatte tüketildiği tek başına kilo kaybını belirlemiyor. Gün boyunca ihtiyaçtan fazla enerji alınması, gece yenilen yoğurtla telafi edilemiyor. Benzer şekilde, akşam yoğurt tüketmek de gün içinde oluşan enerji fazlasını otomatik olarak ortadan kaldırmıyor.

Bu nedenle gece yoğurdu, hızlı kilo verme yöntemi olarak değil, kişinin günlük beslenme düzenine uygun bir seçenek olarak değerlendirmek gerekiyor.

EVDE KOLAYCA HAZIRLANAN YOĞURT KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Akşamları hafif bir şeyler tüketmek isteyenler, sade yoğurdu birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek pratik bir ara öğün hazırlayabilir. İşte evde kolayca uygulanabilecek bir tarif:

Malzemeler:

• 4-5 yemek kaşığı sade yoğurt

• Yarım çay kaşığı tarçın

• İsteğe bağlı olarak 1 tatlı kaşığı yulaf

• Kıvamını ayarlamak için çok az su, isteğe bağlı

Hazırlanışı:

Yoğurdu küçük bir kâseye alın. Tarçını ekleyerek iyice karıştırın. Daha doyurucu bir seçenek isterseniz az miktarda yulaf da ilave edebilirsiniz. Karışımı hemen tüketebilir veya kısa süre buzdolabında bekletebilirsiniz.

Tarçın, karışıma aroma kazandırırken yulaf da lif içeriğiyle öğünün doyuruculuğunu artırabilir. Ancak bu malzemelerin eklenmesi, karışımın doğrudan yağ yaktığı anlamına gelmiyor. Porsiyon miktarı ve günün geri kalanındaki beslenme düzeni de toplam enerji alımını etkiliyor.

TARÇINLI YOĞURT YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIYOR MU?

Tarçınlı yoğurt, sosyal medyada kilo kontrolü amacıyla sıkça önerilen tariflerden biri. Fakat tarçının yoğurtla birlikte tüketildiğinde gece boyunca belirgin miktarda yağ yaktırdığını gösteren güçlü bilimsel kanıtlar bulunmuyor.

Tarçın, şeker veya yüksek kalorili soslar eklemeden yiyeceklere lezzet vermek için kullanılabilir. Bu yönüyle daha dengeli bir beslenme düzeninin parçası olabilir. Ancak yalnızca tarçın tüketerek bölgesel yağlardan kurtulmak ya da kısa sürede önemli ölçüde kilo vermek mümkün değil.

Aynı durum limon, zencefil veya benzeri malzemelerle hazırlanan karışımlar için de geçerli. Bir yiyeceğin sağlıklı olması, tek başına zayıflamayı sağlayacağı anlamına gelmiyor.

GECE YOĞURT YİYEREK KİLO VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Gece yoğurt tüketen bir kişinin kilo verip vermemesi, genel beslenme düzenine bağlı. Günlük enerji ihtiyacına uygun beslenen, yeterli protein ve lif alan, düzenli hareket eden kişilerde yoğurt dengeli bir ara öğün olabilir. Ancak kilo kaybını yalnızca gece tüketilen tek bir besine bağlamak doğru değil.

Özellikle akşam saatlerinde açlık hisseden kişiler için yoğurt, şekerli tatlılara veya yüksek kalorili atıştırmalıklara alternatif oluşturabilir. Buna karşılık tokken sırf yağ yakmak amacıyla ekstra öğün tüketmek gerekmiyor.

Ayrıca reflü veya mide hassasiyeti bulunan kişilerde yatmadan hemen önce yemek yemek şikâyetleri artırabilir. Laktoz intoleransı olanların ise kendilerine uygun yoğurt seçeneklerini tercih etmesi önem taşıyor.

KİLO VERMEK İSTEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Kalıcı kilo kontrolü için tek bir tarife odaklanmak yerine sürdürülebilir alışkanlıklar edinmek gerekiyor. Öğünlerde sebze, meyve, tam tahıl ve yeterli protein kaynaklarına yer vermek; düzenli fiziksel aktivite yapmak ve yeterince uyumak bu süreci destekleyebilir.

Sonuç olarak, gece tüketilen sade yoğurt bazı kişiler için besleyici ve doyurucu bir ara öğün olabilir. Ancak “uyurken yağ yaktıran karışım” iddiasına temkinli yaklaşmak gerekiyor. Kilo vermede belirleyici olan, tek bir besin değil, uzun vadede sürdürülebilen dengeli beslenme ve hareket alışkanlıklarıdır.