Az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi! Diyette olanlar bu tarifi deniyor

Diyet yaparken sevdiğiniz hamur işlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorsanız, az yağlı ve sağlıklı bu gözleme tarifine bir şans vermelisiniz. Evde kolayca hazırlayacağınız bu lezzet sayesinde hem diyetiniz bozulmayacak hem de sevdiğiniz hamur işlerinden mahrum kalmayacaksınız. Doğru malzemeler ve dengeli bir harçla hazırlayacağınız bu gözleme tarifi favoriniz olacak. Özellikle kahvaltıda ya da öğle yemeğinde tüketebileceğiniz bu az yağlı ve sağlıklı gözleme, diyet süreciniz de doğru bir alternatif seçenek sunacak. Peki, az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi nasıl yapılır? İşte diyette olanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi...

AZ YAĞLI VE SAĞLIKLI GÖZLEME TARİFİ!

Benim de diyette olduğum ve sağlıklı beslenemeye dikkat ettiğim bu süreçte büyük bir merakla araştırdığım sorular arasında "Az yağlı ve sağlıklı gözleme nasıl yapılır?" yer aldı. Siz de benim gibi diyet yaparken sevdiğiniz hamur işlerinden vazgeçmek istemiyorsanız, araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu gözleme tarifine kesinlikle bir şans vermelisiniz. Az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifini sizlerle paylaşıyorum.

"Diyetteyken gözleme yenir mi?" dediğinizi duyar gibiyim. Doğru malzemeler ve porsiyon miktarına dikkat ederek az yağlı ve sağlıklı bir gözleme elde edebilirsiniz. Böylece hem diyetinizi bozmamış hem de sevdiğiniz hamur işlerinden mahrum kalmamış olursunuz. Peki, az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi nasıl yapılır? İşte diyette olanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi...

Malzemeler;

Hamuru için;

​1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı ılık süt + 1 su bardağı ılık su

2 su bardağı tam buğday unu

Bir tutam tuz

İç harcı için;

1 su bardağı lor peyniri

İnce kıyılmış maydanoz

3 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Pul biber

Tuz

Hazırlanışı;

Yumurta, zeytinyağı, süt ve suyu karıştırın.

Tam buğday ununu eleyerek ekleyin ve pürüzsüz, akışkan bir kıvam alana kadar çırpın.

Diğer yandan lor peyniri, maydanoz, kaşar ve baharatları bir kapta harmanlayın.

Önce tavaya 1 çay kaşığı kadar yağ dökün.

Sonrasında yapışmaz tavaya hazırladığınız hamurdan bir kepçe döküp yayın.

Hamurun üstü göz göz olmaya başlayınca iç harcı yarısına yerleştirin ve üzerine kapatın.

Her iki yüzü de altın sarısı olana kadar pişirin.

Afiyet, şifa olsun.

DİYETTE OLANLAR NEDEN BU TARİFİ DENİYOR?

Diyetteyken elbette yağlı ve sağlıksız hamur işleri tüketmek tüm süreci alt üst edebiliyor. İşte tam da bu noktada sağlıklı alternatifler kendini gösteriyor. Az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi de bu lezzetlerden biri oluyor. Tarifte kullanılan tam buğday unu; lifleri sayesinde insülin direnci olanlar için güvenli bir alternatif oluyor.

Lor peynirden gelen yüksek protein, diyet sürecinde kas kaybını önlemeye yardımcı oluyor. Bu noktada verdiğim tarifle hazırlayacağınız az yağlı ve sağlıklı gözleme tarifi, kendinizi hamur işlerinden mahrum bırakmadan zayıflamanın en lezzetli yolunu sizlere sunuyor. Siz de benim gibi diyette bu tarz alternatiflerle hamur işi ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız, bu tarife kesinlikle bir şans vermelisiniz.

Hem yağ yakmaya devam edeceğiniz hem de gözleme ihtiyacınızı karşılayacağınız bu tarif sayesinde klasik hamur işlerinin aksine, karbonhidrat bombası değil, kan şekerinizi dengeleyen protein deposu bir lezzet elde edeceksiniz.

DİYETTE GÖZLEME YENİR Mİ?

Diyette gözleme porsiyon miktarına ve içeriğine dikkat edildiği sürece yenilebilir. Bu noktada dengeli beslenme planına gözlemeyi dahil edebilmek için az yağlı ve sağlıklı bir tarif olması gerekmektedir. Bu noktada diyet yaparken yalnızca yasaklı yiyecekler listesine odaklanmak yerine doğru malzemelerle enerji miktarını artıran tariflere odaklanmak gerekiyor.

Tam buğday unu lif alımını artırmaya yardımcı olurken, peynir protein kaynağı sayesinde kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda az yağlı ve sağlıklı gözlemenin yanına domates, salatalık ve yeşillik gibi sebzeler tüketmek öğününüzü çeşitlendirmeye yardımcı oluyor.

Aynı zamanda daha hafif ve sağlıklı bir gözleme hazırlamak için hamuru fazla kalın yapmamak, yağ miktarını sınırlamak ve iç harçta aşırı tuzlu ya da yağlı malzemeler kullanmamak önem taşıyor.