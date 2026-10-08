Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

Kek yapmak istiyor fakat un ve şeker kullanmak istemiyorsanız, nefis bir tarif önerisiyle karşınızdayım. Benim de diyette olduğu ve sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğim bu süreçte sıklıkla yaptığım tariflerden biri olan unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz kek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Sizin için araştırdığım ve tarifini bizzat diyetisyenimden aldığım sağlıklı kek lezzetini adım adım anlatıyorum. Kuru dutun doğal tatlı aroması, tahin ve kakaonun kattığı farklı bir lezzetle diyet sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu keki mutlaka denemelisiniz. Glütensiz beslenenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği bu tarif, özellikle diyette olanlar için büyük bir alternatif olacak. Peki, unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek nasıl yapılır? İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

DİYETTEYSENİZ BU TARİFİ KESİNLİKLE DENEMELİSİNİZ!

Benim de diyette olduğum ve sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğim bu süreçte tatlı ihtiyacımı giderecek bir tarifle karşılaştım. Özellikle şeker ve glüten tüketmediğim son zamanlarda tatlı ihtiyacımı nasıl karşılayacağımı araştırmadan geçemedim. Bu noktada özellikle sosyal medyada birbirinden güzel birçok farklı tarifin yer aldığını gördüm.

Diyet sürecimde beslenme düzenimi bozmayacak fakat tatlı krizimi de bastıracak muhteşem bir tarif buldum. Diyetisyenlerinde önerdiği bu tarifi deneyimlemeden geçemedim. Benim gibi diyet yapan ya da sağlıklı beslenenlerin de bu tarifi denemesini istedim. Siz de benim gibi diyet yapıyorsanız veya sağlıklı besleniyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz bu kek tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Hem pratik hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bu tarife bayılacaksınız. Kuru dutun doğal tatlı içeriğinden yararlanılarak elde edilen bu kek, tahin ve kakao ile bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Üstelik un içermeyen bu tarif glütensiz beslenenlerin de gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir tatlı oluyor. İster çay saatlerinde ister kahvaltılar da isterseniz de günün ara öğünlerinde tüketebileceğiniz bu sağlıklı keki kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek nasıl yapılır? İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

UNSUZ, GLÜTENSİZ, RAFİNE ŞEKERSİZ KEK TARİFİ!

Sadece birkaç malzemeyle unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz bir kek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Benim de son zamanlarda sıklıkla yaptığım tarifini diyetisyenimden aldığım nefis kek lezzetini sizlerle paylaşıyorum. Siz de diyet sürecindesiniz ve sağlıklı besleniyorsanız, bu tarif tam size göre! Kuru dut, yumurta, tahin, süt ve kakaonun muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu keke bayılacaksınız. İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

Malzemeler;

1,5 su bardağı kuru dut

3 yumurta

1 çay bardağından 1 parmak eksik tahin

1 çay bardağından 1 parmak eksik süt

1 yemek kaşığı kakao

Dilerseniz 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı;