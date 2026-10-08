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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:49

Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

Siz de benim gibi diyet yaptığınız ya da sağlıklı beslendiğiniz bir sürecin içerisindeyseniz; unsuz, glütensiz, rafine şekersiz bu kek tarifimi kesinlikle denemelisiniz. Tarifini diyetisyenimden aldığım nefis kek lezzetini sizlerle de paylaşmak istedim. Benim gibi şeker, un ve glüten tüketmiyorsanız, bu tarif tam size göre! Peki, unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek nasıl yapılır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 08:49
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 08:49

Kek yapmak istiyor fakat un ve şeker kullanmak istemiyorsanız, nefis bir tarif önerisiyle karşınızdayım. Benim de diyette olduğu ve sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğim bu süreçte sıklıkla yaptığım tariflerden biri olan unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz kek tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Sizin için araştırdığım ve tarifini bizzat diyetisyenimden aldığım sağlıklı kek lezzetini adım adım anlatıyorum. Kuru dutun doğal tatlı aroması, tahin ve kakaonun kattığı farklı bir lezzetle sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu keki mutlaka denemelisiniz. Glütensiz beslenenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği bu tarif, özellikle diyette olanlar için büyük bir alternatif olacak. Peki, unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek nasıl yapılır? İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

DİYETTEYSENİZ BU TARİFİ KESİNLİKLE DENEMELİSİNİZ!

Benim de diyette olduğum ve sağlıklı beslenmeye dikkat ettiğim bu süreçte tatlı ihtiyacımı giderecek bir tarifle karşılaştım. Özellikle şeker ve glüten tüketmediğim son zamanlarda tatlı ihtiyacımı nasıl karşılayacağımı araştırmadan geçemedim. Bu noktada özellikle sosyal medyada birbirinden güzel birçok farklı tarifin yer aldığını gördüm.

Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

Diyet sürecimde beslenme düzenimi bozmayacak fakat tatlı krizimi de bastıracak muhteşem bir tarif buldum. Diyetisyenlerinde önerdiği bu tarifi deneyimlemeden geçemedim. Benim gibi diyet yapan ya da sağlıklı beslenenlerin de bu tarifi denemesini istedim. Siz de benim gibi diyet yapıyorsanız veya sağlıklı besleniyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz bu kek tarifini kesinlikle denemelisiniz.

Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

Hem pratik hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bu tarife bayılacaksınız. Kuru dutun doğal tatlı içeriğinden yararlanılarak elde edilen bu kek, tahin ve kakao ile bambaşka bir lezzete dönüşüyor. Üstelik un içermeyen bu tarif glütensiz beslenenlerin de gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir tatlı oluyor. İster çay saatlerinde ister kahvaltılar da isterseniz de günün ara öğünlerinde tüketebileceğiniz bu sağlıklı keki kolayca hazırlayabilirsiniz.  Peki, unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek nasıl yapılır? İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

UNSUZ, GLÜTENSİZ, RAFİNE ŞEKERSİZ KEK TARİFİ!

Sadece birkaç malzemeyle unsuz, glütensiz ve rafine şekersiz bir kek hazırlayabileceğinizi biliyor muydunuz? Benim de son zamanlarda sıklıkla yaptığım tarifini diyetisyenimden aldığım nefis kek lezzetini sizlerle paylaşıyorum. Siz de diyet sürecindesiniz ve sağlıklı besleniyorsanız, bu tarif tam size göre! Kuru dut, yumurta, tahin, süt ve kakaonun muhteşem uyumuyla ortaya çıkan bu keke bayılacaksınız.  İşte tarifini diyetisyenimden aldığım unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek lezzeti...

Unsuz, glütensiz, rafine şekersiz kek! Tarifini diyetisyenimden aldım

Malzemeler;

1,5 su bardağı kuru dut

3 yumurta

1 çay bardağından 1 parmak eksik tahin

1 çay bardağından 1 parmak eksik süt

1 yemek kaşığı kakao

Dilerseniz 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı;

  • Öncelikle kuru dutlarınız çok sertse yumuşaması için uygun bir şekilde hazırlayın.
  • Sonrasında robotunuza yumuşattığınız kuru dut, yumurta, tahin, süt ve kakao ekleyerek karışımı homojen bir kıvama gelene kadar çırpın.
  • Eğer kabartma tozu kullanacaksanız onu da ekleyip kek harcını uygun bir fırın kabına aktarın.
  • Önceden ısıtılmış 180°C'lik fırında yaklaşık 25 dakika kontrollü bir şekilde pişirin.
  • Kekin içinin tamamen  pişip pişmediğini kontrol etmek için kürdan testi uygulayabilirsiniz.
  • Fırından çıkardığınız keki kısa sürede dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.
  • Dilerseniz servis aşamasında şekersiz fıstık ezmesi ve fındıklarla kekinizi süsleyebilirsiniz.
  • Afiyet, şifa olsun. 

 

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#diyet
#diyetisyen
#glutensiz
#kek
#unsuz
#Diyet
#Mavi Kadin
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