Aksaray’da kadın eli değen araçlar pırıl pırıl oluyor! Müşteriler gördüklerine şaşırıyor

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İstanbul
Yaklaşık 5 yıldır oto yıkamacılık yapan Tülay Bildirici, ev temizliğinde gösterdiği titizliği araçlara da yansıtıyor. Koltuklardan paspaslara, aracın en ince ayrıntılarına kadar özenle temizlik yapan Bildirici, müşteri memnuniyetiyle kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle kadın sürücülerin tercih ettiği Bildirici'nin müşterilerinin yaklaşık yarısını kadınlar oluşturuyor.
Eşinin ve oğlunun Aksaray'da açtığı oto yıkama işletmesinde onlara yardımcı olmak için işe koyulan Tülay Bildirici, başlangıçta yemek ve çay hazırlayarak destek verdi. İşlerin yoğunlaştığı dönemlerde araçların içini silmeye başlayan Bildirici, zamanla dış yıkamayı da öğrendi.
İşini severek yaptığını belirten Bildirici, bugün araçları tek başına iç ve dış olmak üzere tamamen yıkayabildiğini söyledi. Beş yıldır bu işi sürdürdüğünü anlatan Bildirici, kadın müşterilerinin de kendisine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.
Bildirici, mesleğe nasıl başladığını ve müşterileriyle kurduğu iletişimi şu sözlerle anlattı:
" Eşim ile oğlum bu dükkanı açtılar. Ben de onların yemek ve çaylarını yapıyordum. Ondan sonra araç içlerini silmeye başladım, daha sonra dışını yıkamaya başladım ve şimdi komple iç dış bir arabayı yıkıyorum. 5 yıldır artık tüm araçları yıkıyorum. Bayan müşterilerimiz de çok. Müşterilerimizin yüzde 50'si bayan müşterilerimizden oluşuyor. Geldiklerinde beni gördüler mi araçlarını bırakıp gitmiyorlar. Oturup çay kahve içip sohbet de ediyoruz. İyi temizliyorum, dip bucak giriyorum ve daha temiz yapıyorum"
Tülay Bildirici'nin oto yıkama yaptığını ilk kez gören müşteriler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşıyor. Ancak aracını teslim edip temizliği gördükten sonra memnuniyetini dile getiren müşteriler, işletmeyi başkalarına da tavsiye ediyor.
Müşterilerden Ali Eren Dalkıran, Bildirici'yi araç yıkarken görünce şaşırdığını belirterek, "Ben buraya aracımı yıkatmaya geldim. Burada ablamızın araç yıkadığını gördüm ve çok şaşırdım. Daha önce görmemiştim" dedi.
İşletmeyi bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tercih ettiğini söyleyen Abdülkadir Tok ise Bildirici'nin temizliğinden memnun kaldığını ifade etti.
Tok, "Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Ablanın temiz yıkadığını söyledi. Gerçekten de temiz yıkıyor. Kadın olarak evde temizlik yaptığı gibi burada da temizlik yapıyor" diye konuştu. Tülay Bildirici, azmi ve işine gösterdiği özenle oto yıkama sektöründe kendine sağlam bir yer edinirken, müşterilerinin güvenini kazanarak örnek bir başarı hikâyesine imza atıyor.