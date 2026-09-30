Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Anneannelerden kalan tariflerin en dikkat çeken özelliği ise fazla malzeme kullanmadan lezzetli sonuç elde edilmesi. Dereotunun kendine özgü aromasıyla birleşen yumuşak hamur, özellikle kahvaltı ve ikindi çaylarında tercih ediliyor. Üstelik tarifteki küçük bir püf noktası, poğaçanın ertesi gün bile yumuşak kalmasına yardımcı oluyor. Bende kendi anneannemden öğrendiğim şekilde yaptığım bu poğaçayı misafirlerim için hazırladım.

ANNEANNEMİN DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ ORTAYA ÇIKTI

Dereotlu poğaçanın yumuşak olması için öncelikle hamurun kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Hamura bir anda fazla un eklemek, poğaçaların sert ve kuru olmasına neden olabiliyor. Bu nedenle unun kontrollü şekilde ilave edilmesi öneriliyor.

Hamurun ele hafifçe yapışan ancak şekil verilebilen bir kıvamda bırakılması önemli. Yoğurma sırasında hamurun toparlanması için gereğinden fazla un eklemek yerine birkaç dakika daha yoğurmak daha iyi sonuç verebiliyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise kullanılan malzemelerin mümkünse oda sıcaklığında olması. Özellikle yumurta ve yoğurt gibi malzemelerin buzdolabından çıkar çıkmaz hamura eklenmesi, hamurun yapısını etkileyebiliyor.

DEREOTU EN SON EKLENİYOR

Tarifin karakte ristik lezzetini veren dereotunun hazırlanışı da oldukça önemli. Dereotu iyice yıkandıktan sonra suyunun tamamen süzülmesi ve ince ince kıyılması gerekiyor. Dereotunu hamura ekledikten sonra uzun süre ve sert şekilde yoğurmak yerine, malzemenin hamura eşit dağılmasını sağlayacak kadar karıştırmak yeterli. Böylece dereotunun aroması hamurun tamamına yayılıyor.

İsteğe göre dereotunun yanında beyaz peynir de kullanılabiliyor. Peynirli hazırlanan poğaçalarda iç harcın fazla sulu olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde hamurun iç kısmında istenmeyen bir yoğunluk oluşabiliyor.

İŞTE ANNEANNE USULÜ DEREOTLU POĞAÇA

Malzemeler

• 2 yumurta

• 1 su bardağı yoğurt

• Yarım su bardağı sıvı yağ

• 100 gram tereyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1 paket kabartma tozu

• Yarım demet ince kıyılmış dereotu

• Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un

• İsteğe göre beyaz peynir

Üzeri için:

• 1 yumurta sarısı

• Susam veya çörek otu

HAMURU HAZIRLARKEN BU HATAYI YAPMAYIN

Geniş bir karıştırma kabına yumurtalar, yoğurt, sıvı yağ ve oda sıcaklığındaki tereyağı alınarak karıştırılıyor. Ardından tuz ve şeker ekleniyor. Kabartma tozu ilave edildikten sonra un azar azar ekleniyor. Hamur yoğrulurken en önemli nokta, unu kontrollü kullanmak. Tariflerde verilen un miktarı kullanılan yoğurdun kıvamına ve yumurtaların büyüklüğüne göre değişebildiğinden, unun tamamını bir anda eklemek yerine hamurun durumuna bakarak ilerlemek gerekiyor.

Hamur toparlandığında ince kıyılmış dereotu ekleniyor. İsteğe göre küçük parçalar halinde beyaz peynir de kullanılabiliyor. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanıyor ve hafifçe bastırılarak şekil veriliyor.

FIRIN SICAKLIĞI LEZZETİ DEĞİŞTİRİYOR

Şekil verilen poğaçalar yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde diziliyor. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüyor. Daha belirgin bir görünüm için susam veya çörek otu serpilebiliyor.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, poğaçaların üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor. Fırının pişirme süresi modeline ve poğaçaların büyüklüğüne göre değişebileceğinden, son dakikalarda kontrol etmek gerekiyor.

Poğaçaların fazla pişirilmesi, içindeki nemin azalmasına ve ürünün sertleşmesine yol açabiliyor. Bu nedenle üzeri güzelce kızardığında fırından almak önemli.

Bu tarifte asıl püf noktası ise un miktarını artırarak hamuru sertleştirmemek. Yumuşak kıvamlı hamur, kontrollü pişirme ve doğru saklama koşulları bir araya geldiğinde ev yapımı dereotlu poğaçalar uzun süre yumuşak kalabiliyor.