Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:41

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Çay saatlerinin vazgeçilmezlerinden biri olan dereotlu poğaça, ev yapımı lezzetiyle sofralarda kendine özel bir yer ediniyor. Ancak herkesin poğaçası aynı kıvamda olmuyor. Bazı tariflerde poğaça fırından çıktıktan kısa süre sonra sertleşirken, doğru ölçülerle hazırlanan hamur gün boyunca yumuşaklığını koruyabiliyor. İşte anneannemin dereotlu poğaça tarifi.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 16:41

Anneannelerden kalan tariflerin en dikkat çeken özelliği ise fazla malzeme kullanmadan lezzetli sonuç elde edilmesi. Dereotunun kendine özgü aromasıyla birleşen yumuşak hamur, özellikle kahvaltı ve ikindi çaylarında tercih ediliyor. Üstelik tarifteki küçük bir püf noktası, poğaçanın ertesi gün bile yumuşak kalmasına yardımcı oluyor. Bende kendi anneannemden öğrendiğim şekilde yaptığım bu poğaçayı misafirlerim için hazırladım.

ANNEANNEMİN DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ ORTAYA ÇIKTI 

Dereotlu poğaçanın yumuşak olması için öncelikle hamurun kıvamına dikkat etmek gerekiyor. Hamura bir anda fazla un eklemek, poğaçaların sert ve kuru olmasına neden olabiliyor. Bu nedenle unun kontrollü şekilde ilave edilmesi öneriliyor.

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Hamurun ele hafifçe yapışan ancak şekil verilebilen bir kıvamda bırakılması önemli. Yoğurma sırasında hamurun toparlanması için gereğinden fazla un eklemek yerine birkaç dakika daha yoğurmak daha iyi sonuç verebiliyor.

Bir diğer önemli ayrıntı ise kullanılan malzemelerin mümkünse oda sıcaklığında olması. Özellikle yumurta ve yoğurt gibi malzemelerin buzdolabından çıkar çıkmaz hamura eklenmesi, hamurun yapısını etkileyebiliyor.

DEREOTU EN SON EKLENİYOR

Tarifin karakte ristik lezzetini veren dereotunun hazırlanışı da oldukça önemli. Dereotu iyice yıkandıktan sonra suyunun tamamen süzülmesi ve ince ince kıyılması gerekiyor. Dereotunu hamura ekledikten sonra uzun süre ve sert şekilde yoğurmak yerine, malzemenin hamura eşit dağılmasını sağlayacak kadar karıştırmak yeterli. Böylece dereotunun aroması hamurun tamamına yayılıyor.

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

İsteğe göre dereotunun yanında beyaz peynir de kullanılabiliyor. Peynirli hazırlanan poğaçalarda iç harcın fazla sulu olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Aksi halde hamurun iç kısmında istenmeyen bir yoğunluk oluşabiliyor.

İŞTE ANNEANNE USULÜ DEREOTLU POĞAÇA

Malzemeler
•    2 yumurta
•    1 su bardağı yoğurt
•    Yarım su bardağı sıvı yağ
•    100 gram tereyağı
•    1 tatlı kaşığı tuz
•    1 tatlı kaşığı şeker
•    1 paket kabartma tozu
•    Yarım demet ince kıyılmış dereotu
•    Yaklaşık 4-4,5 su bardağı un
•    İsteğe göre beyaz peynir

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Üzeri için:
•    1 yumurta sarısı
•    Susam veya çörek otu

HAMURU HAZIRLARKEN BU HATAYI YAPMAYIN

Geniş bir karıştırma kabına yumurtalar, yoğurt, sıvı yağ ve oda sıcaklığındaki tereyağı alınarak karıştırılıyor. Ardından tuz ve şeker ekleniyor. Kabartma tozu ilave edildikten sonra un azar azar ekleniyor. Hamur yoğrulurken en önemli nokta, unu kontrollü kullanmak. Tariflerde verilen un miktarı kullanılan yoğurdun kıvamına ve yumurtaların büyüklüğüne göre değişebildiğinden, unun tamamını bir anda eklemek yerine hamurun durumuna bakarak ilerlemek gerekiyor.

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Hamur toparlandığında ince kıyılmış dereotu ekleniyor. İsteğe göre küçük parçalar halinde beyaz peynir de kullanılabiliyor. Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp yuvarlanıyor ve hafifçe bastırılarak şekil veriliyor.

FIRIN SICAKLIĞI LEZZETİ DEĞİŞTİRİYOR

Şekil verilen poğaçalar yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı şekilde diziliyor. Üzerlerine yumurta sarısı sürülüyor. Daha belirgin bir görünüm için susam veya çörek otu serpilebiliyor.

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, poğaçaların üzeri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişiriliyor. Fırının pişirme süresi modeline ve poğaçaların büyüklüğüne göre değişebileceğinden, son dakikalarda kontrol etmek gerekiyor.

Anneannemin dereotlu poğaça tarifi ortaya çıktı! Yumuşacık olmasının sırrı şaşırttı

Poğaçaların fazla pişirilmesi, içindeki nemin azalmasına ve ürünün sertleşmesine yol açabiliyor. Bu nedenle üzeri güzelce kızardığında fırından almak önemli.

Bu tarifte asıl püf noktası ise un miktarını artırarak hamuru sertleştirmemek. Yumuşak kıvamlı hamur, kontrollü pişirme ve doğru saklama koşulları bir araya geldiğinde ev yapımı dereotlu poğaçalar uzun süre yumuşak kalabiliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En güzel poğaça tarifi: Tam buğday mı, beyaz unla mı?
Miss gibi kokulu poğaça! 1 ay boyunca bayatlamıyor
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.