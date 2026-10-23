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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:58

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

Gaziantep ve Şanlıurfa mutfağının ortak lezzetlerinden biri olan balcan kebabı, yörelere göre farklı isimlerle anılsa da damaklarda bıraktığı tatla öne çıkıyor. Gazianteplilerin balcan kebabı, Şanlıurfalıların ise tepsi kebabı olarak bildiği bu yemek, patlıcanın kıyma ve baharatlarla buluştuğu geleneksel tarifler arasında yer alıyor. Fırında ağır ağır pişen, sebzelerin suyunu ete kattığı bu lezzet, özellikle ev yemeklerini sevenlerin ilgisini çekiyor.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 17:54
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 17:58

Güneydoğu Anadolu mutfağı denildiğinde akla ilk gelen lezzetler arasında kebap çeşitleri bulunuyor. Ancak bu coğrafyada kebap kültürü yalnızca ocakta pişirilen etlerle sınırlı kalmıyor. Tepside hazırlanan, sebzelerle zenginleştirilen ve fırında pişirilen yemekler de bölgenin mutfak geleneğinde önemli bir yer tutuyor.

ANTEPLİLER BALCAN KEBABI DİYORLAR, URFALILAR TEPSİ

Gaziantep'te patlıcana verilen isimden hareketle balcan kebabı olarak anılan yemek, Şanlıurfa'da tepsi kebabı adıyla da biliniyor. Bununla birlikte yöresel tarifler ve isimlendirmeler aileden aileye, ilçeden ilçeye değişebiliyor. Bu nedenle iki ismin her yerde ve her tarifte tamamen aynı yemeği ifade ettiğini söylemek doğru olmayabilir.

Özellikle patlıcanın etle bir araya geldiği tariflerde kullanılan malzemeler, doğrama biçimi ve pişirme yöntemi lezzetin karakterini belirliyor. İsimler değişse de sofraya getirilen yemeğin iştah açan görüntüsü, bu tarifleri yöre mutfağının sevilen seçenekleri arasına taşıyor.

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

BALCAN KEBABI NASIL HAZIRLANIYOR?

Balcan kebabının temel malzemeleri arasında patlıcan, kıyma, domates, biber, sarımsak ve çeşitli baharatlar bulunabiliyor. Tarifin hazırlanışında patlıcanların büyüklüğü ve kıymanın yağ oranı da önemli rol oynuyor.

Yemeğin evde hazırlanabilen geleneksel tariflerinde genellikle şu adımlar izleniyor:

AdımYapılış Aşaması
1Patlıcanlar yıkanıp büyüklüklerine göre dilimleniyor.
2Kıyma; tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı diğer baharatlarla harmanlanıyor.
3Patlıcan ve kıyma parçaları tepsiye sırayla diziliyor.
4Aralara veya üzerine domates, biber ve sarımsak ekleniyor.
5İsteğe göre az miktarda salçalı sos ya da domates suyu hazırlanarak tepsiye ilave ediliyor.
6Yemek, önceden ısıtılmış fırında patlıcanlar yumuşayıp etler pişene kadar bekletiliyor.

Pişirme süresi, kullanılan patlıcanın büyüklüğüne, kıymanın miktarına ve fırının sıcaklığına göre değişebiliyor. Malzemelerin kendi suyuyla pişmesi, yemeğin hem etli hem de sebzeli aromasını ortaya çıkarıyor.

LEZZETİN SIRRI PATLICAN VE KIYMANIN UYUMUNDA

Patlıcan, Güneydoğu Anadolu mutfağında yalnızca yardımcı bir sebze olarak değil, birçok yemeğin temel malzemesi olarak kullanılıyor. Közlemeden dolmaya, tava yemeklerinden çeşitlerine kadar uzanan geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

Balcan kebabında da patlıcanın dokusu ve kendine özgü aroması, kıymanın lezzetiyle birleşiyor. Fırında pişirme sırasında sebzelerin yumuşaması ve etin suyunun malzemelere geçmesi, yemeğin bütünlüklü bir tat kazanmasına yardımcı oluyor.

Tarifte kullanılacak kıymanın çok yağsız olmaması, yemeğin kurumasını önlemeye yardımcı olabilir. Öte yandan patlıcanların fazla sulu olması da pişirme sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle malzemelerin doğru oranlarda kullanılması ve yemeğin kontrollü biçimde pişirilmesi önem taşıyor.

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

URFA USULÜ TEPSİ KEBABIYLA KARIŞTIRILIYOR

Şanlıurfa mutfağının bilinen yemeklerinden biri olan tepsi kebabı, kıyma ve çeşitli sebzelerin tepside bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor. Tariflerde kıyma genellikle soğan, sarımsak, biber ve baharatlarla yoğruluyor; ardından tepsiye yayılarak domates ve biber gibi malzemelerle birlikte pişiriliyor.

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

Balcan kebabı ise adından da anlaşılacağı üzere patlıcanın öne çıktığı bir tarif olarak biliniyor. Bazı yöresel uygulamalarda patlıcan ve kıyma sırayla dizilirken bazı tariflerde malzemelerin hazırlanış biçimi değişebiliyor.

SOFRALARDA PİLAV VE AYRANLA SERVİS EDİLİYOR

Fırından çıktığında sıcak olarak servis edilen balcan kebabı, farklı eşlikçilerle birlikte tüketilebiliyor. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mevsim salatası ve ayran, bu tür etli sebze yemeklerinin yanında tercih edilen seçenekler arasında bulunuyor.

Antepliler balcan kebabı diyorlar, Urfalılar tepsi! Ancak lezzeti isimleri unutturuyor

Yemeğin yanında sunulan taze yeşillikler ve limonlu salata, patlıcan ile kıymanın yoğun lezzetini dengeleyebiliyor. Özellikle kalabalık aile sofralarında büyük bir tepside hazırlanması, yemeği paylaşmaya uygun hale getiriyor.

İSİMLER DEĞİŞSE DE GELENEKSEL TATLAR YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR

Gaziantep ve Şanlıurfa, zengin yemek kültürleriyle Türkiye'nin gastronomi açısından öne çıkan şehirleri arasında yer alıyor. Bu iki mutfakta benzer malzemelerle hazırlanan yemeklerin farklı isimlerle anılması, yöresel geleneklerin ve aile tariflerinin çeşitliliğini gösteriyor.
 

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ETİKETLER
#kebap
#Antep
#Urfa
#Yemek Tarifleri
#Güneydoğu Anadolu Mutfağı
#Balcan Kebabı
#Mavi Kadin
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