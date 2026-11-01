Babaannemin susamlı çörek otlu tavada az pişmiş yumurta tarifi! Geleneksel lezzetin sırrını verdi

Sabahları kahvaltı da yumurta yemeği seçenler bu haber tamda size göre. Çünkü kolay ve pratik şekilde hazırlanabilen bu tarifte susam ve çörek otu sahneye ulaşıyor. Tavada pişmesiyle de kolay bir temizlik sunan bu tarifi babaannemin uzun yıllardır severek yaptığı ve geleneksel olan lezzetin sırrını veriyor. İşte detaylar…

BABAANNEMİN SUSAMLI ÇÖREK OTLU TAVADA AZ PİŞMİŞ YUMURTA TARİFİ!

Hemen hemen her gün her evde Pazar günleri sabah kahvaltıları oldukça meşrudur. Her evde geleneksel olarak farklılık olsa da klasik yemekler sofralarda yerini alır. Bizim evde de babaannemin yıllardır vazgeçmediği o tarifi sizin için araştırmaya başladım. Özellikle de basit birkaç malzemeden oluşan bu tarifle birlikte Pazar kahvaltılarınız adeta şenlenecek.

Babaannemin susamlı ve çörek otlu tavada az pişmiş yumurta tarifiyle her yerde isteğiniz yumurtayı yapabilirsiniz. Üstelik yapımı o kadar kolay ki her gün yapılabilir. Üstelik de kahvaltı da farklı lezzetler arayanlar için güzel bir alternatif yemeklerden biri olarak da karşımıza çıkıyor.

Bu tarifte en önemli noktalardan biri de susam ve örek otunun birleşiminden ortaya çıkan bu yumurta tarifi hem yumuşak olmasıyla ön plana çıkıyor. Üstelik malzemelerin kolaylıklarıyla birlikte yapılması da mutfakta yeni başlangıç yapan kişiler için pratiklik sağlar.

SUSAMLI ÇÖREK OTLU TAVADA AZ PİŞMİŞ YUMURTA TARİFİ!

Susamlı çörek otlu ve tavada az pişmiş bir şekilde hazırlanan bu yumurta tarifi kolay olmasıyla oldukça dikkat çeliyor. Üstelik diyet yapanlar içinde birebir uygun olan bu yumurta hem lezzetli hem de yapımıyla yedikçe yediren cinsten olmaya devam ediyor.

Malzemeler;

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

2 parça rendelenmiş tulum peyniri

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı susam

1 çay kaşığı çörekotu

Çok az zeytinyağı (tavayı yağlamak için)

Karabiber, kekik, pulbiber, kimyon

Hazırlanışı;

Yumurtayı bir kapta süt ve baharatlarla çırpıyoruz. İçine kıydığımız maydanozu da ekleyip az yağla yağladığımız tavada kısık ateşte pişiriyoruz. Üzeri hafif pişmeye başlayınca rendelenmiş peyniri ve ardından çörek otu ve susamı da ekleyip peyniri eriyene kadar kısık ateşte pişiriyoruz.

GELENEKSEL LEZZETİN SIRRINI VERDİ

Geleneksel lezzetin sırrını veren bu tarifle birlikte kahvaltılarınız bayram edecek. Bu tarifte atlanmaması gereken noktalar yer almaktadır. Yüksek ateşte pişirilen yumurtayı doğru ayarlamak, çünkü yüksek ateşte pişirilen yumurtanın daha da sertleşmesine neden olur.

Bu sebeple de kısık ateşte kolayca pişirim yapılması gerekiyor. Eğer ki yüksek bir ateş söz konusu olursa susamlar yumurtalar genellikle ya yanlış pişecek ya da içerisinde meydana gelen hasar görmüş ürünler arasında yer alır. Bu durum da yumurtalarda da yumuşama meydana gelmez.

Evde yapabileceğiniz bu tarif, şimdiye kadar ki yediğiniz en iyi yumurta tariflerinden biri haline gelecek. Çünkü her gün tüketmek isteyeceğiniz yemeklerden biri olurken evinizin Pazar günkü kahvaltılarını daha içten ve samimi yapacak.