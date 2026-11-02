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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:52

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

Kış aylarının gelmesiyle birlikte sofralarda yöresel yemeklere olan ilgi artıyor. Güneydoğu Anadolu mutfağının köklü lezzetleri arasında yer alan kuru türlü, özellikle Batman mutfağında sevilen yemeklerden biri olarak öne çıkıyor. Kuru sebzelerin kendine has aroması, sumak suyunun verdiği ekşilik ve salçalı sosun lezzetiyle hazırlanan sumaklı ekşi kuru türlü, soğuk günlerde sofralara taşınan geleneksel tatlar arasında bulunuyor. Peki, Batman usulü sumaklı ekşi kuru türlü nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlanışı ve lezzetini belirleyen önemli püf noktaları...

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 17:48
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 17:52

Kış aylarında yöresel lezzetlere ilgi artarken, mutfağının sevilen yemeklerinden sumaklı ekşi kuru türlü sofralarda yerini alıyor. Kurutulmuş sebzeler, sumak suyunun ekşiliği ve salçalı sosuyla hazırlanan bu geleneksel lezzet, özellikle soğuk günlerde tercih ediliyor. Peki, Batman usulü sumaklı ekşi kuru türlü nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları...

BATMAN MUTFAĞININ KIŞ SOFRALARINDA YERİNİ ALIYOR

Batman ve çevresinde kış hazırlıkları denildiğinde akla gelen geleneksel uygulamalardan biri de yaz aylarında kurutulan sebzelerin kışın yeniden sofralara taşınmasıdır. Kurutulmuş patlıcan, biber, kabak ve farklı sebzeler, uygun koşullarda saklanarak kış boyunca yemeklerde kullanılır.

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

Kuru sebzelerle hazırlanan türlü, yalnızca doyurucu olmasıyla değil, kendine özgü ekşi tadıyla da dikkat çekiyor. Özellikle sumakla hazırlanan ekşi su, yemeğe karakteristik bir aroma kazandırıyor. Sarımsak, soğan ve salçayla birleşen bu lezzet, yöresel yemekleri sevenlerin ilgisini çekiyor.

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

SUMAKLI EKŞİ KURU TÜRLÜ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Evde geleneksel usulde sumaklı ekşi kuru türlü hazırlamak isteyenler için gerekli malzemeler şöyle:

•    10-12 adet kurutulmuş patlıcan
•    10 adet kurutulmuş dolmalık biber
•    1 su bardağı kurutulmuş kabak
•    1 su bardağı haşlanmış
•    1 adet büyük kuru soğan
•    4-5 diş sarımsak
•    1 yemek kaşığı domates salçası
•    1 yemek kaşığı biber salçası
•    3 yemek kaşığı sıvı yağ
•    1 yemek kaşığı tereyağı
•    2 yemek kaşığı tane sumak
•    1 tatlı kaşığı pul biber
•    1 çay kaşığı karabiber
•    Yeteri kadar tuz
•    Sıcak su

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

Ekşi tadı ayarlamak için: Sumak miktarı damak zevkine göre artırılıp azaltılabilir. Daha yoğun ekşilik isteyenler sumak suyunu kontrollü şekilde yemeğe ilave edebilir.

ADIM ADIM SUMAKLI EKŞİ KURU TÜRLÜ NASIL YAPILIR?

1. Kuru sebzeleri hazırlayın:

İlk olarak kurutulmuş patlıcan, biber ve kabakları ayrı ayrı tencerelerde kaynar suya alın. Sebzeler tamamen yumuşamadan, hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından süzerek soğuk sudan geçirin. Bu işlem sebzelerin fazla yumuşamasını önlemeye yardımcı olur.

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

2. Sumak suyunu hazırlayın:

Tane sumağı bir kâseye alın ve üzerine sıcak su ekleyin. Yaklaşık 15-20 dakika bekleterek sumakların aromasını suya bırakmasını sağlayın. Daha sonra süzerek sumak suyunu ayrı bir kapta bekletin.

3. Salçalı sosu hazırlayın:

Geniş bir tencerede sıvı yağ ve tereyağını ısıtın. Küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından ezilmiş sarımsakları, domates salçasını ve biber salçasını ilave edin. Salçanın kokusu çıkana kadar birkaç dakika kavurmaya devam edin.

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

4. Sebzeleri ve nohudu ekleyin:

Haşladığınız kuru sebzeleri tencereye alın. Üzerine haşlanmış nohudu, pul biberi, karabiberi ve tuzu ekleyin. Malzemeleri ezmeden nazikçe karıştırın.

5. Sumak suyunu ilave edin:

Önceden hazırladığınız sumak suyunu tencereye dökün. Sebzelerin üzerini hafifçe geçecek kadar sıcak su ilave edin. Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın. Sebzeler yumuşayıp sosla bütünleştiğinde yemeğiniz servise hazır hale gelecektir.

Batmanlıların en sevdiği kış yemeği! Sumaklı ekşi kuru türlü tarifi, püf noktasını kaçırmayın

İŞTE YEMEĞİN LEZZETİNİ BELİRLEYEN EN ÖNEMLİ PÜF NOKTASI

Sumaklı ekşi kuru türlü hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntı, sumak suyunun doğrudan ve kontrolsüz şekilde kullanılmamasıdır. Sumak, yemeğe belirgin bir ekşilik verdiği için miktarının iyi ayarlanması gerekir.

İlk aşamada sumak suyunun tamamını eklemek yerine bir kısmını kullanmak, pişirme sırasında tadına bakarak kalanını ilave etmek daha doğru olacaktır. Böylece yemeğin ekşilik dengesi damak zevkine göre ayarlanabilir. Bir diğer önemli nokta ise kuru sebzelerin haşlanma süresidir. Sebzeleri gereğinden fazla haşlamak, tencerede pişerken dağılmalarına neden olabilir. Bu nedenle ön haşlama sırasında hafif diri bırakılmaları önemlidir.

SICAK SERVİS EDİN, YANINA NEFİS BİR EŞLİKÇİ HAZIRLAYIN

Sumaklı ekşi kuru türlü, özellikle sıcak servis edildiğinde lezzetini daha iyi ortaya koyuyor. Yanında taze tandır ekmeği, bulgur pilavı veya sade pirinç pilavıyla sunulabilir. Ekşi tadı sevenler için sofrada ayrıca küçük bir kâsede sumak suyu bulundurmak da tercih edilebilir.
 

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ETİKETLER
#sebze
#nohut
#Batman
#salça
#Yemek Tarifleri
#Sumaklı Ekşi Kuru Türlü
#Mavi Kadin
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