Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

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İstanbul
Evde ekmek yapmanın en lezzetli yollarından biri de istediğiniz ekmeği yapabiliyor olmanız oluyor. Benim de son zamanlarda Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi, sofralarımın vazgeçilmezi oluyor. Dışı çıtır çıtırken içi yumuşacık olan ekşi mayalı ekmek hem kokusu hem de tadıyla şifa dağıtıyor. İşte detaylar…
Sizler de benim gibi evde ekmek yapmayı seviyor musunuz? O halde son yılların ve benim heyecanla tükettiğim ekşi mayalı ekmeklere bir yenisi daha eklendi. Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi sofralarımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik kolay yapımı sayesinde hemencecik de yapılabiliyor. Mis gibi tadının yanı sıra kokusu ve ağızda bıraktığı o his ekmek yemeyen kişilere bile ekmek yedirebilir.
Üstelik dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan bu ekmeğin içine eklenen ceviz lezzetini artırırken hoş bir kıtırlığı da ağızlara getiriyor. Bilindiği gibi ekmek hamurunu yaparken biraz sabır gerekiyor. Bu nedenle de güzel ve emin adımlarla gidilmesi gerekiyor.
Sabah kahvaltılar da istenilen kahvaltılık bir ürünle kolayca yedirilebiliyor. Üstelik çok abartı bir malzemesi olmadığından kolay gibi görünüp hemen yapılır düşüncesine hemen kapılmayın. Mayalı olduğundan dinlenerek olması gerekiyor.
Her lokmasıyla şifa dağıtan cevizli ekşi mayalı ekmek diğer mayalı ekmeklerden farklı olarak içinde protein ve lifli bir yapıya sahiptir. Dengeli bir beslenme yapan kişi tarafından yoğun ilgi gören cevizli ekşi mayalı ekmek, ara öğünlerde bile doyurucu bir seçenek oluyor. Yapımı biraz uzun sürse de tadıyla uzun süre beklemeye değer bir lezzet oluyor. Üstelik bir kere yapılırsa da kendine hayran bıraktırıyor.
|Malzeme
|Miktar
|Not / Hazırlanış
|Ekmeklik un
|450 gram
|-
|Sarı durum buğday unu
|50 gram
|-
|Ekşi maya
|100 gram
|-
|Su
|375 gram
|-
|Tuz
|10 gram
|-
|Ceviz (su ile)
|10 gram su + ceviz
|Ekmeğe koymadan önce ılık suda bekletiyorum. Sonrasında peçeteyle kurulayıp fazla suyunu alıp hamura katlama aşamasında ekliyorum.
|Aşama
|İşlem / Açıklama
|Süre
|Malzemeler / Detaylar
|1. Otoliz
|Un ve su karıştırılır, dinlenmeye bırakılır.
|1,5 saat
|500 g un, 375 g su
|2. Maya İlavesi
|Maya, içe doğru yoğurma tekniği ile hamura yedirilir ve glüten gelişimi için dinlendirilir.
|30 dk
|100 g maya
|3. Yoğurma
|Tuz ve su hamura eklenir. Önce kapta (5 dk), ardından tezgâhta (7-8 dk) yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulup yağlı kaba alınır.
|12-13 dk
|10 g tuz, 10 g su, zeytinyağı (kap için)
|4. Katlama
|İlk 2 saat her 30 dakikada bir sıkı katlama yapılır (isteğe bağlı harçlar ilk katlamada eklenir). 3. ve 4. saatlerde birer yumuşak katlama yapılır.
|4 saat
|İsteğe bağlı: ceviz, kabak çekirdeği vb.
|5. Soğuk Fermantasyon
|Hamura ön şekil verilir, mayalanma sepetine alınarak buzdolabında bekletilir.
|En az 16 saat
|Mayalanma sepeti, buzdolabı
|6. Fırın Hazırlığı
|Fırın en yüksek derecede açılır, döküm tencere içine konularak ısıtılır.
|En az 30 dk
|Döküm tencere, fırın
|7. Pişirme (Kapaklı)
|Önceden ısıtılmış döküm tencerede, fırın fanı kapalı şekilde 240°C'de pişirilir.
|25 dk
|240°C, kapaklı
|8. Pişirme (Kapak Açık)
|Tencere kapağı alınır, sıcaklık 200°C'ye düşürülerek pişirmeye devam edilir.
|15 dk
|200°C, kapaksız