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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:45

Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

Evde ekmek yapmak istiyor ama aynı ekmeklerden sıkıldınız mı? O halde son zamanlarda Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifini denemelisiniz. Her lokmasında şifa dağıtan bu ekmek, sofraların gözdesi haline gelecek. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 10:45
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 10:45

Evde ekmek yapmanın en lezzetli yollarından biri de istediğiniz ekmeği yapabiliyor olmanız oluyor. Benim de son zamanlarda Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi, sofralarımın vazgeçilmezi oluyor. Dışı çıtır çıtırken içi yumuşacık olan ekşi mayalı ekmek hem kokusu hem de tadıyla şifa dağıtıyor. İşte detaylar…

BURSALI KOMŞUMDAN ÖĞRENDİM CEVİZLİ EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ!

Sizler de benim gibi evde ekmek yapmayı seviyor musunuz?  O halde son yılların ve benim heyecanla tükettiğim ekşi mayalı ekmeklere bir yenisi daha eklendi. Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi sofralarımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik kolay yapımı sayesinde hemencecik de yapılabiliyor. Mis gibi tadının yanı sıra kokusu ve ağızda bıraktığı o his ekmek yemeyen kişilere bile ekmek yedirebilir.

Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

Üstelik dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan bu ekmeğin içine eklenen lezzetini artırırken hoş bir kıtırlığı da ağızlara getiriyor. Bilindiği gibi ekmek hamurunu yaparken biraz sabır gerekiyor. Bu nedenle de güzel ve emin adımlarla gidilmesi gerekiyor.

Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

Sabah kahvaltılar da istenilen kahvaltılık bir ürünle kolayca yedirilebiliyor. Üstelik çok abartı bir malzemesi olmadığından kolay gibi görünüp hemen yapılır düşüncesine hemen kapılmayın. Mayalı olduğundan dinlenerek olması gerekiyor.

Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

HER LOKMASI ŞİFA DAĞITIYOR

Her lokmasıyla şifa dağıtan cevizli ekşi mayalı ekmek diğer mayalı ekmeklerden farklı olarak içinde protein ve lifli bir yapıya sahiptir. Dengeli bir beslenme yapan kişi tarafından yoğun ilgi gören cevizli ekşi mayalı ekmek, ara öğünlerde bile doyurucu bir seçenek oluyor. Yapımı biraz uzun sürse de tadıyla uzun süre beklemeye değer bir lezzet oluyor. Üstelik bir kere yapılırsa da kendine hayran bıraktırıyor.

Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ!

MalzemeMiktarNot / Hazırlanış
Ekmeklik un450 gram-
Sarı durum buğday unu50 gram-
Ekşi maya100 gram-
Su375 gram-
Tuz10 gram-
Ceviz (su ile)10 gram su + cevizEkmeğe koymadan önce ılık suda bekletiyorum. Sonrasında peçeteyle kurulayıp fazla suyunu alıp hamura katlama aşamasında ekliyorum.
Aşamaİşlem / AçıklamaSüreMalzemeler / Detaylar
1. OtolizUn ve su karıştırılır, dinlenmeye bırakılır.1,5 saat500 g un, 375 g su
2. Maya İlavesiMaya, içe doğru yoğurma tekniği ile hamura yedirilir ve glüten gelişimi için dinlendirilir.30 dk100 g maya
3. YoğurmaTuz ve su hamura eklenir. Önce kapta (5 dk), ardından tezgâhta (7-8 dk) yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğrulup yağlı kaba alınır.12-13 dk10 g tuz, 10 g su, zeytinyağı (kap için)
4. Katlamaİlk 2 saat her 30 dakikada bir sıkı katlama yapılır (isteğe bağlı harçlar ilk katlamada eklenir). 3. ve 4. saatlerde birer yumuşak katlama yapılır.4 saatİsteğe bağlı: ceviz, kabak çekirdeği vb.
5. Soğuk FermantasyonHamura ön şekil verilir, mayalanma sepetine alınarak buzdolabında bekletilir.En az 16 saatMayalanma sepeti, buzdolabı
6. Fırın HazırlığıFırın en yüksek derecede açılır, döküm tencere içine konularak ısıtılır.En az 30 dkDöküm tencere, fırın
7. Pişirme (Kapaklı)Önceden ısıtılmış döküm tencerede, fırın fanı kapalı şekilde 240°C'de pişirilir.25 dk240°C, kapaklı
8. Pişirme (Kapak Açık)Tencere kapağı alınır, sıcaklık 200°C'ye düşürülerek pişirmeye devam edilir.15 dk200°C, kapaksız
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ETİKETLER
#ceviz
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