Bursalı komşumdan öğrendim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi! Her lokması şifa dağıtıyor

Evde ekmek yapmanın en lezzetli yollarından biri de istediğiniz ekmeği yapabiliyor olmanız oluyor. Benim de son zamanlarda Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi, sofralarımın vazgeçilmezi oluyor. Dışı çıtır çıtırken içi yumuşacık olan ekşi mayalı ekmek hem kokusu hem de tadıyla şifa dağıtıyor. İşte detaylar…

BURSALI KOMŞUMDAN ÖĞRENDİM CEVİZLİ EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ!

Sizler de benim gibi evde ekmek yapmayı seviyor musunuz? O halde son yılların ve benim heyecanla tükettiğim ekşi mayalı ekmeklere bir yenisi daha eklendi. Bursalı komşumdan öğrendiğim cevizli ekşi mayalı ekmek tarifi sofralarımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üstelik kolay yapımı sayesinde hemencecik de yapılabiliyor. Mis gibi tadının yanı sıra kokusu ve ağızda bıraktığı o his ekmek yemeyen kişilere bile ekmek yedirebilir.

Üstelik dışı çıtır çıtır içi yumuşacık olan bu ekmeğin içine eklenen ceviz lezzetini artırırken hoş bir kıtırlığı da ağızlara getiriyor. Bilindiği gibi ekmek hamurunu yaparken biraz sabır gerekiyor. Bu nedenle de güzel ve emin adımlarla gidilmesi gerekiyor.

Sabah kahvaltılar da istenilen kahvaltılık bir ürünle kolayca yedirilebiliyor. Üstelik çok abartı bir malzemesi olmadığından kolay gibi görünüp hemen yapılır düşüncesine hemen kapılmayın. Mayalı olduğundan dinlenerek olması gerekiyor.

HER LOKMASI ŞİFA DAĞITIYOR

Her lokmasıyla şifa dağıtan cevizli ekşi mayalı ekmek diğer mayalı ekmeklerden farklı olarak içinde protein ve lifli bir yapıya sahiptir. Dengeli bir beslenme yapan kişi tarafından yoğun ilgi gören cevizli ekşi mayalı ekmek, ara öğünlerde bile doyurucu bir seçenek oluyor. Yapımı biraz uzun sürse de tadıyla uzun süre beklemeye değer bir lezzet oluyor. Üstelik bir kere yapılırsa da kendine hayran bıraktırıyor.

EKŞİ MAYALI EKMEK TARİFİ!

Malzeme Miktar Not / Hazırlanış Ekmeklik un 450 gram - Sarı durum buğday unu 50 gram - Ekşi maya 100 gram - Su 375 gram - Tuz 10 gram - Ceviz (su ile) 10 gram su + ceviz Ekmeğe koymadan önce ılık suda bekletiyorum. Sonrasında peçeteyle kurulayıp fazla suyunu alıp hamura katlama aşamasında ekliyorum.