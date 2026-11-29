Yaklaşık 6,3 milyon bilim insanının akademik performansının değerlendirildiği sıralamada Türkiye, dört kadın araştırmacıyla Brezilya ile birlikte ülkeler arasında altıncı sırayı paylaştı. Toplam 28 ülkeden 76 kurumun temsil edildiği listede Türk fizikçilerin elde ettiği başarı, kadınların temel bilimlerdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Akademisyenler, genç kızlara ve kadın araştırmacılara ortak bir çağrıda bulunarak merak etmekten, çalışmaktan ve bilim dünyasında görünür olmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLAN DÖRT KADIN FİZİKÇİ

AD Scientific Index'in 2027 yılı raporunda H-indeksi esas alınarak belirlenen dünyanın en başarılı 100 kadın bilim insanı arasında dört Türk akademisyen bulunuyor.

Sıralamada Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız 10. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti. Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu 29., Prof. Dr. Deniz Sunar Çerci 50. ve Prof. Dr. Gülsen Önengüt 73. sıradan listeye girdi. Özellikle Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu ile akademik kariyerinde önemli bir yere sahip olan hocası Prof. Dr. Gülsen Önengüt'ün aynı listede bulunması dikkat çekti. Bilim insanları, elde ettikleri derecelerin bireysel başarıların yanı sıra uzun yıllara dayanan akademik çalışmaların ve ortak bilimsel emeğin sonucu olduğunu ifade etti.

HOCASIYLA AYNI LİSTEDE YER ALDI

Çukurova Üniversitesinde 28 yıl görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan Prof. Dr. Gülsen Önengüt, uzun yıllardır CERN bünyesinde sürdürülen çalışmalarda yer alıyor. Yüksek enerji fiziği ve parçacık fiziği alanındaki araştırmalarıyla tanınan Önengüt, öğrencisi Prof. Dr. Aysel Kayış Topaksu ile aynı uluslararası sıralamada bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Akademik yolculuğunda kadın olmanın getirdiği zorluklara da değinen Önengüt, geçmişte yurt dışında çalışırken erkeklerin ağırlıkta olduğu fizik bölümlerinde kendisini zaman zaman yalnız hissettiğini anlattı. Türkiye'deki akademik ortamda ise kadınların daha görünür olduğunu belirterek bilimle ilgilenen kız çocuklarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Önengüt, kadınların temel bilimlerde daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Amerika’da çalıştığım dönemlerde kendimi yalnız hissetmiştim. Çünkü fizik bölümünde erkekler hâkimdi. Ama Türkiye’de ise aksine kadınlar hâkim durumda. O yüzden yalnız hissetmiyorsunuz. Bilim yapan kız çocuklarını sonuna kadar destekliyorum. Temel bilimler insana en fazla zevk veren şey.”

CERN'DE YÖNETİCİLİK GÖREVİNE GELEN İLK TÜRK BİLİM İNSANI

Yüksek enerji ve parçacık fiziği alanındaki çalışmalarıyla uluslararası bilim çevrelerinde tanınan Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Sunar Çerci de listede 50. sırada yer aldı. CERN'deki CMS deneyinde görev alan Çerci, Eylül 2020'de CMS yönetimi tarafından yöneticilik görevine atanan ilk Türk bilim insanı olmuştu.

Bu başarının yalnızca kişisel bir derece olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Çerci, CERN'deki araştırmaların çok sayıda ülkeden bilim insanı, öğrenci, mühendis ve teknik ekibin ortak çalışmasıyla yürütüldüğünü söyledi.

Çerci, elde ettiği başarıya ilişkin düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Böylesine önemli bir listede yer almak büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. CERN’de yürüttüğümüz çalışmalar, farklı ülkelerden binlerce bilim insanının, öğrencinin, mühendisin ve teknik ekibin yıllara yayılan ortak emeğinin sonucudur. Bu nedenle bu başarıyı yalnızca kişisel bir ödül olarak değil, birlikte çalıştığım ekiplerin, yetiştirdiğimiz genç araştırmacıların ve Türkiye’nin bilim dünyasındaki görünürlüğünün bir karşılığı olarak görüyorum. Genç bir kız çocuğu bu haberi gördüğünde, ‘Ben de yapabilirim’ diyorsa, bu listenin benim için en anlamlı sonucu budur. Kız çocukları için bilimde ayrılmış dar bir alan yok, çalışmak istediğiniz her alan size de ait. Kadın akademisyenler başarılarını küçültmemeli, görünür olmaktan ve sorumluluk almaktan kaçınmasınlar. Birbirimize alan açmak ve genç kadınları desteklemek çok önemli”

HİGGS PARÇACIĞI İÇİN YILLAR ÖNCESİNDEN ÖNGÖRÜDE BULUNDU

Listenin ilk 10 sırasında yer alan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Duran Yıldız, 1998 yılından bu yana CERN'de yürüttüğü araştırmalarla dikkat çekiyor. Yüksek enerji fiziği ve hızlandırıcı teknolojileri alanlarında çalışan Yıldız'ın bilimsel çalışmaları uluslararası alanda da ilgi gördü. Doktora tezinde Higgs Parçacığı'nın keşfedileceğine ilişkin öngörüsüne yer veren Yıldız, dünyanın en başarılı 100 kadın bilim insanı arasına girerek 10. sıraya yerleşti. Elde ettiği derecenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten akademisyen, başarısında ailesinin desteğinin önemli bir yeri olduğunu dile getirdi.

Yıldız, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Tarifsiz bir mutluluk, gurur ve heyecan yaşadım. Bu başarıda emeği ve desteği olan sevgili eşime, çocuklarım Ardacan ve Simay’a, babama ve rahmetli anneciğime gönülden teşekkür etmek isterim. Bu başarının başka kadınlara ve özellikle genç kızlarımıza ilham vermesini diliyorum. Bir kadının başarısı, başka kadınların da hayallerini büyütür. Hayallerini başkalarının beklentilerine, toplumsal kalıplara veya önlerine çıkan engellere göre sınırlandırmasınlar. Bilim dünyasında varlığınızı güçlü şekilde hissettirmekten çekinmeyin”

GENÇ KIZLARA ORTAK MESAJ: BİLİMDEN VAZGEÇMEYİN

Dört Türk akademisyenin uluslararası sıralamada yer alması, Türkiye'de kadınların temel bilimler ve fizik alanındaki çalışmalarının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

CERN gibi dünyanın en önemli bilim merkezlerinden birinde görev alan kadın fizikçiler, başarılarının genç kuşaklar için örnek olmasını istiyor. Akademisyenlerin ortak mesajı ise açık: Kadınlar bilim alanında kendilerine sınır koymamalı, emeklerinin karşılığını görünür kılmalı ve hayallerinin peşinden gitmekten vazgeçmemeli.