Toplumda güçlü kadın olmak çoğu zaman her zorluğun üstesinden gelmek, kimseye ihtiyaç duymamak ve duygularını kontrol altında tutmakla özdeşleştiriliyor. Oysa güçlü olmak, yorulmamak ya da hiçbir zaman desteğe ihtiyaç duymamak anlamına gelmiyor. Aksine, sürekli güçlü kalma beklentisi kadınların duygusal yükünü artırabiliyor. Peki, güçlü kadınların sessiz çığlığı hangi belirtilerle kendini gösteriyor?

GÜÇLÜ KADINLARIN SESSİZ ÇIĞLIĞININ BELİRTİLERİ

Güçlü kadınların en belirgin özelliklerinden biri, çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önünde tutmaları olabiliyor. Bir arkadaşının derdini dinlemek, ailesinin sorunlarını çözmek, iş arkadaşlarına yardımcı olmak ya da sevdiklerinin zor zamanlarında yanlarında bulunmak onlar için çoğu zaman öncelik hâline geliyor.

Ancak bu yoğun destek verme hâli, zamanla kendi duygusal ihtiyaçlarını ihmal etmelerine neden olabiliyor. Üzüldüklerinde anlatacak birini bulamayabiliyor, yorulduklarında dinlenmeyi erteleyebiliyor ve desteğe ihtiyaç duyduklarında bunu dile getirmekte zorlanabiliyorlar.

'BEN HALLEDERİM' CÜMLESİNİN ARDINDA NE VAR?

Güçlü kadınların sık kullandığı cümlelerden biri de 'Ben hallederim' oluyor. Yardım istemeden sorunları çözmeye çalışmak, sorumlulukları tek başına üstlenmek ve başkalarına yük olmamak düşüncesi zamanla alışkanlığa dönüşebiliyor. Oysa her şeyi tek başına yapmak zorunda hissetmek, kişinin üzerindeki baskıyı artırabiliyor. Yardım istemeyi zayıflık olarak değerlendirmek, ihtiyaç duyulan desteğin alınmasını zorlaştırabiliyor.

SÜREKLİ GÜÇLÜ GÖRÜNMEK DUYGUSAL TÜKENMİŞLİĞE YOL AÇABİLİYOR

Her koşulda sakin kalmaya çalışmak, sorunları belli etmemek ve duyguları sürekli kontrol altında tutmak oldukça yorucu olabiliyor. Özellikle üzüntüsünü, kırgınlığını ve hayal kırıklığını dile getirmek yerine içine atan kadınlar, zamanla duygusal açıdan zorlanabiliyor.nDuygusal tükenmişlik; sürekli yorgun hissetmek, eskiden keyif alınan şeylere karşı ilgiyi kaybetmek, tahammülün azalması ve günlük sorumlulukları yerine getirirken zorlanmak gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

KİMSEYE BELLİ ETMEDEN AĞLAMAK, YALNIZ KALDIĞINDA DAĞILMAK…

Gün içerisinde herkesin yanında güçlü, kararlı ve çözüm odaklı görünen bazı kadınlar, yalnız kaldıklarında duygusal olarak zorlanabiliyor. Kalabalıkların içinde gülümserken kendi başlarına kaldıklarında ağlamak, yaşadıkları kırgınlıkları uzun süre içlerinde taşımak ve kimseye anlatamadıkları sorunlarla mücadele etmek bu sessiz yükün parçaları arasında yer alabiliyor.

Bazen bir telefon görüşmesinde karşısındaki kişiyi teselli eden, bazen iş yerinde bütün sorumlulukları üstlenen, bazen de ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için kendi planlarından vazgeçen kadınlar, kendilerine sıra geldiğinde ne istediklerini bile unutabiliyor.

HER ŞEYE YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN KENDİ HAYATLARINI ERTELİYORLAR

Güçlü kadınların yaşadığı önemli sorunlardan biri de sürekli bir yerlere yetişme çabası. İş, aile, çocuklar, arkadaşlıklar, ev sorumlulukları ve sosyal beklentiler arasında kendilerine zaman ayırmak giderek zorlaşabiliyor. Birçok kadın, kendisi için yapmayı planladığı şeyleri sürekli erteliyor. Dinlenmek, hobilerine zaman ayırmak, arkadaşlarıyla buluşmak veya yalnızca hiçbir şey yapmadan vakit geçirmek bile yapılacaklar listesinin gerisinde kalabiliyor.

Zamanla kişinin hayatı kendi isteklerinden çok başkalarının beklentileri etrafında şekillenmeye başlayabiliyor. Herkesi mutlu etmeye çalışırken kendi mutluluğunun ne olduğunu sorgulamayı unutabiliyor.

YARDIM İSTEMEKTEN ÇEKİNMEK EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİ

Bazı kadınlar için yardım istemek, alışılmış düzenin dışına çıkmak anlamına geliyor. Her şeyi kendi başına çözmeye alışan kişiler, ihtiyaçlarını dile getirdiklerinde güçsüz görüneceklerini düşünebiliyor.

GÜÇLÜ KADINLARIN SESSİZ ÇIĞLIĞI NASIL FARK EDİLİR?

Sürekli yorgunluk, sosyal hayattan uzaklaşma, kendine zaman ayıramama, her şeyi kontrol etme ihtiyacı, yardım istemekte zorlanma ve duyguları ifade edememe dikkat edilmesi gereken işaretler arasında bulunuyor. Bu belirtiler uzun süre devam ediyor ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyorsa profesyonel destek almak önemli bir adım olabilir. Bunun yanında yakın çevrenin de yalnızca başarıları ve güçlü duruşları takdir etmekle yetinmemesi gerekiyor. Bazen bir kadına 'Nasılsın?' diye sormak kadar, vereceği cevabı gerçekten dinlemek de büyük önem taşıyor.