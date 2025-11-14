Menü Kapat
 Berkay Alptekin

Dünyanın en mutsuz ülkeleri belli oldu! Yaşam koşulları içler acısı

Uluslararası yayınlanan raporlarda dünyanın en mutsuz ülkeleri belli oldu. Savaşlar, ekonomik krizler, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve politik olaylar, birçok ülkede yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.

Dünyanın en mutsuz ülkeleri belli oldu! Yaşam koşulları içler acısı
14.11.2025
14.11.2025
14.11.2025

Uluslararası raporlarda yer alan değerlendirmeler ışığında, bazı ülkelerde halkın temel ihtiyaçlara erişimi dahi çok zorlaştı. Ekonomik daralma, yolsuzluk, ve güvenlik sorunları, vatandaşların günlük hayatını doğrudan etkileyen faktörler arasında yer aldı.

2025 sıralamasında öne çıkan ülkeler arasında özellikle çatışmaların yoğun olduğu bölgeler dikkat çekti. Ayrıca siyasi kargaşanın sürdüğü ülkelerde sosyal destek mekanizmalarının zayıflaması, yaşam kalitesi endekslerini daha da aşağı çekti.

Dünyanın en mutsuz ülkeleri belli oldu! Yaşam koşulları içler acısı

AFGANİSTAN

Afganistan, 1.364 puanlık yaşam kalitesi endeksiyle listenin en altında yer aldı. Yıllardır devam eden çatışmalar, ekonomik çöküş ve sosyal destek eksikliği ülkenin yaşam koşullarını ciddi biçimde geriletti. Kadınlar ve azınlık grupları eğitim ve sağlık hizmetlerinde ağır kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

SIERRA LEONE

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’nin yaşam kalitesi endeksi 2.998 olarak açıklandı. Ülkede , zayıf altyapı ve yetersiz sağlık hizmetleri öne çıkan sorunlar arasında bulunuyor. Siyasi istikrarsızlık ve yaygın yolsuzluk, vatandaşların özgürlük alanını daraltırken hükümete duyulan güveni de zayıflattı.

LÜBNAN

Lübnan, 3.188 endeks puanıyla listenin üçüncü sırasında yer aldı. Ülke, siyasi çıkmazın derinleştirdiği ekonomik kriz ve hiperenflasyon nedeniyle ağır bir yaşam mücadelesiyle karşı karşıya kaldı. Geniş halk kesimleri yoksulluk ve güvencesizlik içinde yaşamını sürdürdü.

MALAWİ

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında gösterilen Doğu Afrika ülkesi Malavi, 3.260 puanla sıralamaya girdi. Nüfusun büyük bölümü tarıma dayalı düşük gelirli bir yaşam sürdürüyor. Sağlık hizmetlerindeki yetersizlik, yolsuzluk ve sınırlı özgürlük alanı ülke genelinde refah seviyesini düşürüyor.

ZİMBABVE

Afrika ülkesi Zimbabve, 3.396 endeks puanıyla listenin alt sıralarında yer aldı. Ülkede siyasi istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve işsizlik temel sorunlar olarak öne çıkıyor. Bu durum düşük yaşam standartlarına ve kitlesel göçe yol açıyor.

BOTSVANA

Botsvana, Afrika'daki koşullara rağmen ekonomik büyümesini sürdürürken, yoksullukla mücadele etmeye devam ediyor. İşsizlik, gelir eşitsizliği ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, ülkedeki mutluluk seviyesini düşüren faktörler arasında bulunuyor.

KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti 3.469 puanla listede yer aldı. Ülkede süregelen çatışmalar, derin yoksulluk ve kronik siyasi sorunlar yaşam koşullarını olumsuz etkiliyor. Milyonlarca insan sağlık hizmeti, sosyal destek ve ekonomik fırsatlardan mahrum kalarak yaşamını sürdürüyor.

ETİKETLER
#işsizlik
#çatışma
#yoksulluk
#Yaşam Kalitesi
#Siyasi Istikrarsızlık
#Dünya
