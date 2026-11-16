Çocuklara yapay zekâ kaç yaşında öğretilmeli? Yaşa göre güvenli kullanım rehberi

Çocukların teknolojiyle gelişim düzeylerine uygun içeriklerle ve yetişkin rehberliğinde tanışması önem taşıyor.

• 3-6 yaş: Yapay zekâ basit örneklerle tanıtılmalı, teknoloji kullanımı eğitici etkinliklerle ve yetişkin gözetiminde sınırlandırılmalı.

• 7-12 yaş: Kodlama, algoritmik düşünme ve dijital okuryazarlık becerileri geliştirilmeli.

• 12-15 yaş: Yapay zekânın çalışma mantığı, yanlış bilgi üretme ihtimali, veri güvenliği ve etik kullanım anlatılmalı.

• 13 yaş ve üzeri: Platformların yaş koşulları dikkate alınarak üretken yapay zekâ araçları yetişkin rehberliğinde tanıtılmalı.

• 15-18 yaş: Veri analizi, makine öğrenimi, dijital ayak izi ve telif hakları gibi ileri konular ele alınmalı.

• Her yaşta: Kişisel bilgilerin korunması, bilgilerin doğruluğunun sorgulanması ve teknolojinin insan ilişkilerinin yerine konulmaması öğretilmeli.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ ERKEN YAŞTA NASIL BAŞLAMALI?

Çocuklara yapay zekâ öğretmek için karmaşık uygulamalar kullanmak gerekmiyor. İlk aşamada sesli asistanların komutları nasıl algıladığı, akıllı cihazların nasıl yanıt verdiği ve dijital oyunların hangi kurallarla çalıştığı yaşlarına uygun şekilde anlatılabilir.

Bu dönemde amaç teknoloji bağımlılığı oluşturmak değil, dijital dünyanın işleyişini kavratmak olmalı. Özellikle 3-6 yaş grubunda ekran süresi yerine oyun, kitap, fiziksel etkinlik ve sosyal etkileşime öncelik verilmeli.

7-12 YAŞ ARASINDA KODLAMA VE ALGORİTMA ÖNE ÇIKIYOR

İlkokul döneminde Scratch gibi görsel programlama araçlarıyla temel kodlama becerileri kazandırılabilir. Çocukların komutların bilgisayar üzerindeki sonuçlarını gözlemlemesi, algoritmik düşünme becerilerini destekler.

Ayrıca internetteki her bilginin doğru olmayabileceği anlatılmalı; farklı kaynakları karşılaştırma ve güvenilir bilgiyi ayırt etme alışkanlığı kazandırılmalı.

12-15 YAŞ ARASINDA YAPAY ZEKÂNIN ÇALIŞMA MANTIĞI ANLATILMALI

Bu yaş grubunda algoritmaların, verilerin ve yapay zekâ sistemlerinin çalışma prensipleri ele alınabilir. Özellikle üretken yapay zekânın hatalı yanıtlar verebileceği ve bilgilerin güvenilir kaynaklardan doğrulanması gerektiği öğretilmeli.

Ödevlerde yapay zekâdan alınan bilgilerin doğrudan kullanılmasının öğrenmeyi olumsuz etkileyebileceği anlatılmalı. Bu araçlar, ödevleri tamamlayan değil, konuları anlamaya yardımcı olan destekler olarak görülmeli.

UNESCO'nun 2023 yılında yayımladığı üretken yapay zekâ eğitim rehberi de bağımsız sohbet robotu kullanımı için en az 13 yaş eşiğinin değerlendirilmesini öneriyor.

15-18 YAŞ ARASINDA İLERİ YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ

Lise döneminde öğrenciler veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zekâ uygulamalarının temel prensiplerini öğrenebilir.

Bunun yanında içerik üretiminde telif haklarına uyulması, kişisel verilerin korunması ve dijital ayak izinin farkında olunması önem taşıyor.

UZMANINDAN YAŞA GÖRE YAPAY ZEKÂ EĞİTİMİ ÖNERİSİ

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, yapay zekâ eğitiminin yaş gruplarına göre aşamalı verilmesi gerektiğini belirtiyor.

Cumaoğlu, 3-6 yaşta temel dijital beceriler ve eğitici uygulamalarla teknolojiye aşinalık kazandırılmasını; 7-12 yaşta kodlama ve algoritmik düşünmenin geliştirilmesini öneriyor.

12-15 yaşta yapay zekânın çalışma prensipleri, etik ve gizlilik konularının, lise döneminde ise veri analizi, makine öğrenimi ve uygulama geliştirmenin ele alınabileceğini ifade ediyor.

Uzman, bu süreçte ailelerin ve eğitimcilerin rehberliğinin güvenli teknoloji kullanımı açısından önem taşıdığına dikkat çekiyor.

ÇOCUKLAR YAPAY ZEKÂ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Çocukların yapay zekâ kullanırken karşılaşabileceği önemli risklerden biri kişisel bilgilerin paylaşılması.

Adres, telefon numarası, okul bilgisi, fotoğraf ve aileye ilişkin özel bilgiler uygulamalarla kontrolsüz biçimde paylaşılmamalı.

Ebeveynler kullanılan platformların yaş sınırlarını, gizlilik ayarlarını ve veri politikalarını incelemeli; çocukların sohbetlerinin nasıl saklandığı konusunda bilgi sahibi olmalı.

UNICEF'in Aralık 2025'te yayımladığı çocuklar ve yapay zekâ rehberinde de güvenlik, kişisel verilerin korunması, şeffaflık, ayrımcılığın önlenmesi ve çocukların gelişiminin desteklenmesi temel gereklilikler arasında gösteriliyor.

