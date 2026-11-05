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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:36

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung’un eşi Kim Hea Kyung ile gerçekleştirdiği buluşmada Türk ve Kore geleneklerini bir araya getirdi. İki ülkenin kültürel değerlerinin paylaşıldığı anlamlı buluşmanın ardından Emine Erdoğan, Güney Kore First Lady’si Kim Hea Kyung’a misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti. Türk ve Kore kültürünün buluştuğu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk ve kültürel bağlara da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 12:25
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 12:36

ile First Lady’si Kim Hea Kyung’un buluşması, iki ülkenin köklü geleneklerini bir araya getiren anlamlı bir kültürel etkileşime sahne oldu. Türk ve Kore kültürüne ait değerlerin paylaşıldığı görüşmede, ortak dostluk ve kültürel bağlar ön plana çıktı. Emine Erdoğan, bu özel buluşma ve gösterdiği misafirperverlik dolayısıyla Kim Hea Kyung’a teşekkürlerini iletti.

HABERİN ÖZETİ

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde, Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı kültürel etkileşim ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandığı belirtiliyor.
Emine Erdoğan, Güney Kore First Lady’si Kim Hea Kyung ile bir araya gelerek Türk ve Kore kültürüne ait değerlerin paylaşıldığı bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ile görüşerek ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.
Bilim ve teknolojiden enerjiye, madencilikten nükleer güce kadar çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan dört mutabakat zaptı imzalandı.
Erdoğan, Güney Kore'nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle (LG Electronics, Celltrion, SK Chemicals, SK Plasma, Hyundai Motor Group, Samsung, Chemtronics Wits, KEPCO) görüşmeler yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi önemli isimler eşlik etti.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

GÜNEY KORE İLE DÖRTLÜ ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı , Seul’deki programı kapsamında Güney Kore Devlet Başkanı ile bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık eden Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

Görüşmeler sonucunda bilim ve teknolojiden enerjiye, madencilikten nükleer güce kadar çeşitli alanlarda iş birliğini kapsayan dört mutabakat zaptı imzalandı.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

GÜNEY KORELİ DEV ŞİRKETLERİN YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarının yanı sıra Güney Kore’nin önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerini de kabul etti.

Bu kapsamda LG Electronics CEO’su Lyu Jae-cheol, Celltrion CEO’su Seo Jin-seok, SK Chemicals ve SK Plasma CEO’su Jaehyun Ahn ile Hyundai Motor Group CEO’su Chung Euisun ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

Erdoğan ayrıca Samsung CEO’su Roh Tae-moon, Chemtronics Wits Yönetim Kurulu Başkanı Kim Bokyun ve Korea Electric Power Corporation (KEPCO) Başkan Yardımcısı ve Küresel Yeni İşler Başkanı Chan-hyuk Chun ile beraberindeki heyetleri de kabul etti.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

ERDOĞAN'A GENİŞ HEYET EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Kore ziyaretinde eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra kabineden ve devlet kurumlarından önemli isimler de yer aldı.

Heyette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bulundu.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore first Lady Kim Hea Kyung'a teşekkür! Kore ve Türk geleneklerini buluşturdular

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti.
 

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#Emine Erdoğan
#Güney Kore
#erdoğan
#Lee Jae-myung
#Güçlü Kadın
#Kim Hea Kyung
#Mavi Kadin
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