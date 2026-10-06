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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:07

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Hatay mutfağının en sevilen lezzetlerinden kırma yeşil zeytin, birkaç basit püf noktasıyla evde de hazırlanabiliyor. İşin sırrı yalnızca tuzlu suda bekletmek değil, zeytini doğru şekilde kırmak, acısını kontrollü biçimde çıkarmak ve salamura dengesini iyi ayarlamak. İşte kütür kütür Hatay usulü kırma zeytin hazırlamanın ayrıntıları...

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 15:07

Hatay usulü kırma zeytin yapmak isteyenlerin ilk dikkat etmesi gereken nokta, kullanılacak zeytinin sert, taze ve mümkün olduğunca aynı irilikte olması. Geleneksel yöntemde zeytinler ahşap tokmak veya taşla, çekirdeği zarar görmeyecek şekilde kırılıyor ve acılığının giderilmesi için içme suyu içinde bekletiliyor.

HABERİN ÖZETİ

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Hatay usulü kırma zeytin yapımının püf noktaları ve adımları anlatılmaktadır.
Zeytinler ezilmeden, yalnızca çatlayacak kadar kırılmalı ve hemen suya alınmalıdır.
Acı su düzenli olarak değiştirilmeli ve zeytinin tadı kontrol edilmelidir.
Salamura hazırlanırken tuz oranı gelişigüzel belirlenmemeli ve zeytinlerin tamamı salamuranın altında kalmalıdır.
Kavanoz serin, güneş almayan bir yerde muhafaza edilmelidir.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

•    Zeytinler ezilmeden, yalnızca çatlayacak kadar kırılmalı.
•    Kırılan zeytin bekletilmeden suya alınmalı.
•    Acı suyu düzenli olarak değiştirilerek zeytinin tadı kontrol edilmeli.
•    Salamura hazırlanırken tuz oranı gelişigüzel belirlenmemeli.
•    Zeytinlerin tamamı salamuranın altında kalmalı.
•    Kavanoz serin, güneş almayan bir yerde muhafaza edilmeli.

HATAY USULÜ KIRMA ZEYTİN NASIL YAPILIR?

Evde usulü kırma zeytin hazırlamak için öncelikle sert ve sağlam yeşil zeytinler seçilir. 

Buruşmuş, ezilmiş, çürümüş veya kurtlanmış taneler ayrılır. Zeytinler bol suyla yıkandıktan sonra sert bir zemine alınır.

Geleneksel yöntemin en önemli aşaması burada başlar. Zeytinlerin üzerine taş, tahta tokmak veya benzeri sert bir araçla tek darbeye yakın bir hareketle hafifçe vurulur. 

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Amaç zeytini ezmek değil, kabuğunu ve etli kısmını çatlatmaktır. Çekirdeğin parçalanması istenmez. 

ASIL SIR: ZEYTİNİ KIRDIKTAN SONRA BEKLETMEYİN

Ev yapımı kırma zeytinde en önemli ayrıntılardan biri, kırılan zeytinin uzun süre açıkta bırakılmamasıdır. Çatlatılan zeytinlerin bekletilmeden içme suyu kalitesindeki suya alınması, kararmanın önüne geçilmesine yardımcı olur.

Zeytinlerin üzerine tamamen geçecek kadar su eklenir. Tanelerin suyun yüzeyine çıkmaması için temiz bir tabak veya uygun bir ağırlık kullanılabilir. Böylece zeytinlerin hava ile teması azaltılır.

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Hatay Halhalı Zeytini'nin geleneksel işleme yönteminde kırılan zeytinlerin, acı tat uzaklaşıncaya kadar su içinde bekletildiği ve bu süreçte suyun her gün değiştirildiği belirtiliyor. 

Bu işlemin süresi zeytinin çeşidine ve acılık seviyesine göre değişebiliyor.

ZEYTİNİN ACISI NASIL ÇIKARILIR?

Kırılan yeşil zeytinlerin acılığını azaltmak için kullanılan temel yöntem sudur. Zeytinler suyun içinde tutulur ve su düzenli olarak yenilenir. 

Her değişimde zeytinlerin üzerinin yeniden temiz içme suyuyla tamamen kapatılması gerekir.

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Burada tek bir gün sayısına bağlı kalmak yerine zeytinin tadını kontrol etmek daha doğru olur. 

Bir zeytinin tadına bakıldığında istenen acılık seviyesine ulaşıldıysa salamura aşamasına geçilebilir.

Hatay Halhalı Zeytini için geleneksel yöntemde bu sürecin yaklaşık 1-1,5 aya kadar uzayabildiği ve suyun her gün değiştirildiği belirtiliyor.

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

KIRMA ZEYTİN SALAMURASI NASIL HAZIRLANIR?

Acılığı istenen seviyeye gelen zeytinler süzülür ve temiz kavanozlara yerleştirilir. Daha sonra salamura hazırlanır.

Evde kullanılan tariflerde farklı tuz oranları bulunabiliyor. Zeytindostu Derneği'nin zeytin teknolojisine ilişkin bilgilerinde ise tatlandırma sonrasında muhafaza için yaklaşık yüzde 7 tuzlu salamura kullanılabildiği, daha uzun süreli muhafazada tuz oranının artırılabildiği belirtiliyor. 

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Örneğin 1 litre suya 70 gram tuz oranı, yaklaşık yüzde 7'lik salamura anlamına gelir. Tuz tamamen çözülene kadar karıştırıldıktan sonra salamura zeytinlerin üzerine dökülür.

YUMURTA İLE TUZ AYARI YAPILIR MI?

Hatay usulü zeytin hazırlanırken halk arasında kullanılan yöntemlerden biri de “yumurta ayarı”dır. Salamura suyuna tuz eklenir ve taze yumurtanın su içindeki davranışı gözlemlenir. 

Ancak bu yöntem geleneksel bir mutfak ölçüsüdür; güvenilir ve standart bir tuz konsantrasyonu ölçümü olarak değerlendirilmemelidir.

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

ZEYTİNLER NEDEN SUYUN ALTINDA KALMALI?

Kavanoza alınan zeytinlerin tamamının salamura suyuyla kaplanması gerekir. Su yüzeyinde kalan taneler havayla daha fazla temas edeceği için kalite sorunları ortaya çıkabilir.

Bu nedenle zeytinlerin üzerine temiz bir ağırlık veya uygun bir baskı aparatı yerleştirilerek salamuranın altında tutulması tercih edilir. 

Kavanozun kapağı da temiz ve sağlam olmalıdır.

LİMON VE LİMON TUZU ŞART MI?

Hatay usulü kırma zeytinin temel mantığı zeytin, su ve tuz üzerinden ilerler. Bazı ev tariflerinde limon, limon tuzu, sarımsak, kekik veya kişniş gibi malzemeler aromayı değiştirmek amacıyla kullanılabiliyor.

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

Ancak bunların tamamı geleneksel Hatay kırma zeytininin zorunlu malzemeleri değildir. 

KIRMA ZEYTİN NASIL SAKLANIR?

Hazırlanan zeytinler güneş ışığı almayan, serin ve temiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Zeytinlerin salamuranın altında kalması sağlanmalı ve kavanoz gereksiz yere sık sık açılmamalıdır.

Uzun süre saklama hedefleniyorsa yalnızca geleneksel tariflere bakarak süre belirlemek yerine tuz, asitlik ve saklama koşullarının birlikte değerlendirilmesi önemlidir. 

Evde Hatay usulü kırma zeytin nasıl yapılır? Kimsenin bilmediği o sır

ZEYTİNİN TUZU NASIL AZALTILIR?

Salamurada bekleyen zeytin tüketileceği zaman fazla tuzlu gelirse, yenilecek miktar ayrı bir kaba alınarak temiz suda bekletilebilir. Suyun değiştirilmesiyle tuz yoğunluğu azaltılabilir.

Ancak tüm kavanozun suyunu sürekli değiştirmek, ürünün saklama dengesini bozabileceğinden tüketilecek miktarın ayrı alınması daha uygun bir yöntemdir.

EVDE HATAY USULÜ KIRMA ZEYTİN İÇİN KISA FORMÜL

Sağlam yeşil zeytin - tek darbeyle çatlat - hemen suya al - suyunu düzenli değiştir - acılığı kontrol et - ölçülü salamura hazırla - zeytinleri tamamen salamuranın altında tut - serin ve karanlık yerde muhafaza et.

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#hatay
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#Halhalı Zeytini
#Zeytindostu Derneği
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