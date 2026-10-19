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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 08:26

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

Havaların soğumasıyla birlikte evde farklı içecek tarifleri denemeye başlayanlar özellikle evde kış kahvesinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu tarif mis kokusuyla bile iştah kabartıyor. Kış mevsiminin etkisini artırdığı son günlerde en çok merak edilenler arasında "Evde kış kahvesi nasıl yapılır?" sorusu yer alıyor. Peki, evde kış kahvesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 08:26

Kış kahvesi, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, mis kokusuyla iştahınızı kabartacak bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz sütlü ve baharatlı kış kahvesi, klasik kahve tariflerine farklı bir lezzet katıyor.

  • Kış kahvesi; tarçın, zencefil ve sütle hazırlanıyor.
  • Kış kahvesinin içindeki baharatlar damak zevkine göre değişiklik gösteriyor.
  • Evde bulunan birkaç basit malzemeyle kış kahvesi hazırlanabiliyor.
  • Kış kahvesi belirli aşamalardan geçerek hazırlanıyor.
  • Kış kahvesi; süt, kahve, baharat ve dilerseniz tatlandırıcıyla birleşerek sofralardaki yerini alıyor.

EVDE KIŞ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Daha önce kış kahvesi duymuş muydunuz? Özellikle son zamanlarda farklı tarif arayışı içerisinde olanların sıklıkla tercih ettiği kış kahvesi, baharat aromalı lezzetiyle ön plana çıkıyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan ve mis kokusuyla iştah kabartan bu kahve tarifi, damak zevkine göre farklı bir şekilde hazırlanabiliyor.

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sütlü ve baharatlı kış kahvesi, klasik kahve tariflerinin yanı sıra farklı bir deneyim ve lezzet sunuyor. Özellikle ve gibi baharatların süt ve kahveyle buluşmasıyla hazırlanan bu özel tarif, kahve keyfini kış mevsimine uygun aromalarla buluşturuyor. Bu noktada kış kahvesi yapmak için pahalı kahve makinalarına ya da özel malzemelere gerek duyulmuyor.

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

Evde kış kahvesi hazırlamak için mutfağınızda bulunan birkaç temel malzeme yeterli oluyor. Kış kahvesi hazırlarken, baharatların miktarı damak tadınıza göre değişebiliyor. Kahvenizi bu şekilde daha yumuşak ya da yoğun içimli bir hale getirebilmeniz sizin elinizde oluyor. Kış kahvesi hazırlarken en önemli noktalardan biri; sütün ve baharatların aromasının birbirine geçmesidir. Bunun için tarifin düzgün ve basit adımlarla uygulanması önemlidir.

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

SÜTLÜ BAHARATLI SICACIK KIŞ KAHVESİ TARİFİ!

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte son zamanlarda birçok kişinin denediği kış kahvesi tarifini adım adım açıklıyorum. İşte sosyal medyada aktif olarak yemek tarifi üreticiliği yapan 'Gevrek Mutfak'ın tarifiyle kış kahvesinin nasıl yapıldığına dair detaylar...

Malzemeler;

  • 200 ml süt
  • 75 ml kahve (espresso)
  • 1 çay kaşığı kakule
  • 1 çay kaşığı toz zencefil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı bal veya esmer şeker
  • 1 çay kaşığı vanilya özü
  • 1 çay kaşığı muskat

Üzerine;

  • Biraz tarçın veya çikolata rendesi

Hazırlanışı;

  • Sütü bir cezvede ısıtın.
  • Tam kaynama derecesine gelmeden ocaktan alın.
  • Kahvenizi hazırlayın ve baharatları kahveye ekleyerek karıştırın.
  • Üzerine balı ve vanilyayı ekleyerek tekrar karıştırın.
  • Sütü köpürterek kahveye ekleyin.
  • Son olarak üzerine tarçın serpin veya biraz çikolata rendeleyerek servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.

Dipnot: Kahve tadını daha baskın almak isterseniz kahve süt oranını değiştirebilirsiniz. Süt köpürtücünüz yoksa blenderla da kullanabilirsiniz.

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

KIŞ KAHVESİNDE HANGİ BAHARATLAR KULLANILIR?

Kış kahvesinde en sık tercih edilen baharatlar arasında; tarçın, zencefil, kakule ve muskat yer alıyor. Bu noktada tarçın kahveye tatlımsı bir aroma verirken, zencefil ise daha keskin bir lezzet sunuyor. Kakule, kahveye hoş ve farklı bir koku kazandırırken, muskat ise yoğun aroması nedeniyle çok az miktarda kullanılıyor.

Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

Kış kahvesi yapımında baharat seçimi kişisel zevkinize göre tercih ediliyor. İlk kez kış kahvesi hazırlayacaklar için en ideal baharatlar tarçın ve zencefil oluyor. İlerleyen denemelerde ise tarif çeşitlendirilerek farklı baharatlar eklenebiliyor.

KIŞ KAHVESİNİN LEZZETİNİ ARTIRAN ÜF NOKTALARI NELER?

Sütlü ve baharatlı kış kahvesinin tadını daha dengeli hale getirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bu püf noktaları ise şu şekilde:

  • Baharatları ölçülü kullanın
  • Sütü çok fazla kaynatmayın
  • Kahvenizi damak zevkinize göre seçin
  • Isınan sütü köpürtün
  • Farklı aromalar deneyerek kahvenizi çeşitlendirin

 

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ETİKETLER
#tarçın
#zencefil
#Kakule
#Yemek Tarifleri
#Kış Kahvesi
#Gevrek Mutfak
#Mavi Kadin
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