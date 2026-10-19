Evde kış kahvesi nasıl yapılır? Sütlü baharatlı sıcacık kahve tarifi!

Kış kahvesi, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, mis kokusuyla iştahınızı kabartacak bir tarif olarak karşımıza çıkıyor. Evde oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz sütlü ve baharatlı kış kahvesi, klasik kahve tariflerine farklı bir lezzet katıyor.

Kış kahvesi; tarçın, zencefil ve sütle hazırlanıyor.

Kış kahvesinin içindeki baharatlar damak zevkine göre değişiklik gösteriyor.

Evde bulunan birkaç basit malzemeyle kış kahvesi hazırlanabiliyor.

Kış kahvesi belirli aşamalardan geçerek hazırlanıyor.

Kış kahvesi; süt, kahve, baharat ve dilerseniz tatlandırıcıyla birleşerek sofralardaki yerini alıyor.

EVDE KIŞ KAHVESİ NASIL YAPILIR?

Daha önce kış kahvesi duymuş muydunuz? Özellikle son zamanlarda farklı tarif arayışı içerisinde olanların sıklıkla tercih ettiği kış kahvesi, baharat aromalı lezzetiyle ön plana çıkıyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtan ve mis kokusuyla iştah kabartan bu kahve tarifi, damak zevkine göre farklı bir şekilde hazırlanabiliyor.

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sütlü ve baharatlı kış kahvesi, klasik kahve tariflerinin yanı sıra farklı bir deneyim ve lezzet sunuyor. Özellikle tarçın ve zencefil gibi baharatların süt ve kahveyle buluşmasıyla hazırlanan bu özel tarif, kahve keyfini kış mevsimine uygun aromalarla buluşturuyor. Bu noktada kış kahvesi yapmak için pahalı kahve makinalarına ya da özel malzemelere gerek duyulmuyor.

Evde kış kahvesi hazırlamak için mutfağınızda bulunan birkaç temel malzeme yeterli oluyor. Kış kahvesi hazırlarken, baharatların miktarı damak tadınıza göre değişebiliyor. Kahvenizi bu şekilde daha yumuşak ya da yoğun içimli bir hale getirebilmeniz sizin elinizde oluyor. Kış kahvesi hazırlarken en önemli noktalardan biri; sütün ve baharatların aromasının birbirine geçmesidir. Bunun için tarifin düzgün ve basit adımlarla uygulanması önemlidir.

SÜTLÜ BAHARATLI SICACIK KIŞ KAHVESİ TARİFİ!

Havaların soğuması ve kış mevsiminin yavaş yavaş kendini göstermesiyle birlikte son zamanlarda birçok kişinin denediği kış kahvesi tarifini adım adım açıklıyorum. İşte sosyal medyada aktif olarak yemek tarifi üreticiliği yapan 'Gevrek Mutfak'ın tarifiyle kış kahvesinin nasıl yapıldığına dair detaylar...

Malzemeler;

200 ml süt

75 ml kahve (espresso)

1 çay kaşığı kakule

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı bal veya esmer şeker

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çay kaşığı muskat

Üzerine;

Biraz tarçın veya çikolata rendesi

Hazırlanışı;

Sütü bir cezvede ısıtın.

Tam kaynama derecesine gelmeden ocaktan alın.

Kahvenizi hazırlayın ve baharatları kahveye ekleyerek karıştırın.

Üzerine balı ve vanilyayı ekleyerek tekrar karıştırın.

Sütü köpürterek kahveye ekleyin.

Son olarak üzerine tarçın serpin veya biraz çikolata rendeleyerek servis edin.

Afiyet, şifa olsun.

Dipnot: Kahve tadını daha baskın almak isterseniz kahve süt oranını değiştirebilirsiniz. Süt köpürtücünüz yoksa blenderla da kullanabilirsiniz.

KIŞ KAHVESİNDE HANGİ BAHARATLAR KULLANILIR?

Kış kahvesinde en sık tercih edilen baharatlar arasında; tarçın, zencefil, kakule ve muskat yer alıyor. Bu noktada tarçın kahveye tatlımsı bir aroma verirken, zencefil ise daha keskin bir lezzet sunuyor. Kakule, kahveye hoş ve farklı bir koku kazandırırken, muskat ise yoğun aroması nedeniyle çok az miktarda kullanılıyor.

Kış kahvesi yapımında baharat seçimi kişisel zevkinize göre tercih ediliyor. İlk kez kış kahvesi hazırlayacaklar için en ideal baharatlar tarçın ve zencefil oluyor. İlerleyen denemelerde ise tarif çeşitlendirilerek farklı baharatlar eklenebiliyor.

KIŞ KAHVESİNİN LEZZETİNİ ARTIRAN ÜF NOKTALARI NELER?

Sütlü ve baharatlı kış kahvesinin tadını daha dengeli hale getirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Bu püf noktaları ise şu şekilde: