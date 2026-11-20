Gebelik döneminde anne adaylarının beslenme konusunda en çok merak ettiği konuların başında bazı yiyeceklerin düşüğe veya erken doğuma neden olup olmadığı geliyor. Özel Ümit Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, toplumda yaygın olan bu inanışlara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak gebelikte dikkat edilmesi gereken besinleri anlattı.



• Hurma, maydanoz ve ananasın doğrudan düşüğe neden olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış değil.

• Söz konusu besinlerin doğumu başlattığına ilişkin kesinleşmiş bir bilimsel bilgi bulunmuyor.

• Gebeliğin ilk üç ayında yüksek doz A vitamini alınması bebek açısından toksik etkilere yol açabiliyor.

• Çiğ et tüketimi, toksoplazma gibi paraziter enfeksiyonlar nedeniyle gebelikte risk oluşturabiliyor.

• Et ve et ürünlerinin yeterince pişirilerek tüketilmesi öneriliyor.

HURMA, MAYDANOZ VE ANANAS DÜŞÜĞE NEDEN OLUR MU?

Gebelik döneminde bazı yiyeceklerin rahim kasılmalarını artırdığı ve düşüğe neden olabileceği yönündeki inanışlar anne adayları arasında sıkça konuşuluyor.

Özellikle hurma, maydanoz ve ananas, bu konuda en çok tartışılan besinler arasında bulunuyor.

Ancak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, bu besinlerin normal tüketim miktarlarında doğrudan düşük ya da doğum eylemini başlattığına ilişkin bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgi bulunmadığını ifade ediyor.

Arslan, konuya ilişkin açıklamasında tıp kitaplarında belirli bir besinin doğrudan sancıyı artırdığı veya düşüğe neden olduğu yönünde kesin bir bilginin yer almadığını belirtiyor.

Besinlerin doğumu başlatmak amacıyla kullanılabilecek güvenilir yöntemler olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Arslan, bu tür etkilerin bilimsel açıdan kesinlik taşımadığını vurguluyor.

Arslan, açıklamasında hafif bir oksitosin artışından söz ederek beslenmede ölçülü davranmanın önemini dile getiriyor.

İLK TRİMESTERDA A VİTAMİNİNE DİKKAT

Gebelikte beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli başlıklardan biri vitamin ve mineral alımı.

Özellikle A vitamini, bebeğin gelişimi açısından önemli olmakla birlikte yüksek dozlarda alındığında risk oluşturabiliyor.

Op. Dr. Melih Arslan, gebeliğin ilk üç aylık döneminde yüksek doz A vitamini alımının bebek açısından toksik etkilere neden olabileceğini belirtiyor.

Bu dönemde anne adaylarının vitamin takviyelerini gelişigüzel kullanmaması büyük önem taşıyor.

Özellikle birden fazla vitamin veya mineral takviyesinin birlikte alınması durumunda günlük toplam alım miktarının değerlendirilmesi gerekiyor.

ÇİĞ ET TÜKETİMİ ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Gebelikte dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise et ve et ürünlerinin hazırlanma ve pişirilme şekli.

Özellikle çiğ veya az pişmiş etler, anne adayları açısından enfeksiyon riski taşıyabiliyor.

Op. Dr. Melih Arslan, çiğ et tüketiminin toksoplazma gibi paraziter enfeksiyonlara neden olabileceğini belirterek etlerin iyi pişirilerek tüketilmesini öneriyor.

Toksoplazma enfeksiyonu, gebelik döneminde bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilen önemli enfeksiyonlardan biri olarak biliniyor.

Enfeksiyonun gebelik sırasında geçirilmesi, bebeğin etkilenme ihtimalini gündeme getirebildiği için besin güvenliği konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

Bu nedenle anne adaylarının çiğ et, az pişmiş et ve yeterince güvenli koşullarda hazırlanmamış et ürünlerinden uzak durması önem taşıyor.

Etlerin uygun sıcaklıkta ve tamamen pişecek şekilde hazırlanması, olası enfeksiyon risklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

DİP BALIKLARI VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİNE DİKKAT

Gebelikte balık tüketimi, bebeğin gelişimi açısından önemli besin öğelerinin alınmasına katkı sağlayabiliyor.

Ancak her balık türünün gebelik döneminde aynı şekilde değerlendirilmemesi gerekiyor.

Op. Dr. Melih Arslan, dip balıkları ve kabuklu deniz canlılarının ağır metal içerebilmesi nedeniyle gebelikte tüketimleri konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

Özellikle bazı deniz ürünlerinde bulunabilen ağır metaller, anne ve bebek sağlığı açısından risk oluşturabiliyor.

Bu nedenle Arslan, anne adaylarına daha çok yüzey balıklarını tercih etmelerini tavsiye ediyor.

Balık seçiminde türün yanı sıra tüketim miktarı ve pişirme şekli de önem taşıyor.

YEŞİLLİKLER TÜKETİLMEDEN ÖNCE İYİCE TEMİZLENMELİ

Sebze ve yeşillikler, gebelik döneminde sağlıklı beslenmenin önemli parçaları arasında bulunuyor.

Ancak bu besinlerin üretim, taşıma ve saklama aşamalarında çeşitli mikroorganizmalarla temas etme ihtimali bulunuyor.

Özellikle toprakla temas eden yeşilliklerin yeterince temizlenmeden tüketilmesi, paraziter enfeksiyonlar açısından risk oluşturabiliyor.

Op. Dr. Melih Arslan, yeşilliklerin tüketilmeden önce dikkatlice temizlenmesi gerektiğini belirterek sirkeli suda bekletme yöntemini öneriyor.

Bununla birlikte yalnızca sirkeli su kullanmanın tüm mikroorganizmaları ortadan kaldıracağı düşünülmemeli.

Sebze ve yeşilliklerin bol içme suyuyla, yaprakları tek tek kontrol edilerek iyice yıkanması gerekiyor.

