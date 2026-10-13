İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

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İstanbul
Yanlış beslenme, depresyon, hareketsiz yaşam ve yetersiz uyku gibi durumlar kilo almaya neden olan durumlar arasında yer alabilir. Öyle ki çoğu zaman yapılan diyetler de işe yaramadığını düşündürür. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan İbn-i Sina’nın kitabında da yer alan karışım sayesinde gece içseniz bile sabaha kadar kalori yakabiliyorsunuz.
Tıp tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, El-Kanun fi’t-Tıbb adlı kitabında yayınlanan doğal malzemelerden yapılan karışımlar oldukça ilgi görüyor. Günümüzde de artık doğal içerikli ürün ya da besinler sevilerek takip edilirken kilo verme konusunda da yapılan karışımlar dikkatleri üzerine çekiyor.
Kimi zaman ne kadar diyet yapılsa bile bir zaman sonra kilo vermek zorlaşıyor. Öyle ki kilo kontrolünü bile ayarlamak çoğu zaman zorlaşıyor. Hal böyle olunca da hemen hemen herkes doğal içerikli olan tarifleri araştırıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan geleneksel tarifler de tekrardan gündeme geliyor. Bitkisel içeriklerle hazırlanan karışımlar, sağlıklı beslenme düzenini desteklemek isteyenlerin dikkatini çekiyor.
İbn-i Sina’nın da eserlerinde sindirimi destekleyen, metabolizmayı dengeleyen ve vücudun doğal işleyişini korumaya yardımcı olduğu bilinirken birçok doğal ürün bulunuyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, bu bilgilerin dönemin tıbbı bilgileri yansıttığı bilinirken doğrulanmış bir tedavi yöntemleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.
Evde kolaylıkla hazırlanan doğal karışımlar, sağlıklı yaşam rutinlerinin bir parçası olarak ön plana çıkıyorken burada önemli olan limon, zencefil ve tarçın gibi malzemelerle hazırlanan karışımlar olduğu biliniyor. Tabi bunların dışında su tüketimi de oldukça iyi durumda olması gerekiyor.
Bu malzemeler tek başına yağ yakmaz. Su içimi olmadığı sürece ödem atma özelliğini göstermeyen karışım sizlerin kilo verme sürecinde etkili olması için gerekli olan durumlar arasında yer alıyor.
Kalori ve yağ yakımında oldukça dikkat çeken karışım evde kolay bir şekilde hazırlanabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Temel malzemelerin her evde yer aldığı düşünülen karışım, gece içildiğinde adeta sabaha kalori yakıyor.
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırarak güzelce demlenmesini sağlamanız gerekiyor. Gün içinde de tüketim yapabilirsiniz. Ancak karışımı gece içerseniz sabaha kadar kalori yakımınız olur.
Bu karışımla birlikte diyet ve düzenli bir program yapmanız gerekiyor. Sindirim sistemini desteklediği, tokluk hissinin oluşmasına katkı sağlayacağından düzenli kullanılması gerekiyor.
Ayrıca mide ülseri, reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin limon ve sirke gibi durumlarda şikayetlerinde artış meydana gelebilir. Kan sulandırıcı kullanımı ya da kronik hastalığı bulunan kişiler tüketmeden önce doktorlara danışması daha doğru olacaktır.