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Mavi Kadin Diyet
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:55

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Kilo vermek isteyen kişiler kimi zaman da ne yaparsa yapsın kilo verme konusunda sıkıntılar çekebiliyor. Ancak gece yatmadan önce tüketilen bazı doğal karışımlar, kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekerken bu karışımlar da merak ediliyor. Son zamanlarda İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıbb adlı eserinde gece içilen ve sabaha adeta kalori yakan karışım araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:55

Yanlış beslenme, depresyon, hareketsiz yaşam ve yetersiz uyku gibi durumlar kilo almaya neden olan durumlar arasında yer alabilir. Öyle ki çoğu zaman yapılan diyetler de işe yaramadığını düşündürür. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan ’nın kitabında da yer alan karışım sayesinde gece içseniz bile sabaha kadar kalori yakabiliyorsunuz.

HABERİN ÖZETİ

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Yanlış beslenme, hareketsizlik gibi nedenlerle kilo alımına karşı, İbn-i Sina'nın eserlerinde de yer alan ve gece tüketildiğinde kalori yakımına yardımcı olduğu belirtilen doğal bir karışım önerilmektedir.
İbn-i Sina'nın El-Kanun fi’t-Tıbb adlı kitabında yer alan doğal karışımlar ilgi görmektedir.
Bu karışımın sindirimi desteklediği, metabolizmayı dengelediği ve vücudun doğal işleyişini korumaya yardımcı olduğu belirtilmektedir.
Öne çıkan malzemeler arasında limon, zencefil ve tarçın bulunmaktadır.
Karışım, gece içildiğinde sabaha kadar kalori yakımına destek olduğu iddia edilmektedir.
Karışımın içeriği: 1 su bardağı ılık su, yarım limonun suyu, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil veya yarım çay kaşığı toz zencefil ve isteğe bağlı 1 çay kaşığı elma sirkesidir.
Mide rahatsızlıkları olanlar ve kronik hastalığı bulunanlar doktorlarına danışmalıdır.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

İBN-İ SİNA KİTABINDAN ÇIKAN KARIŞIM!

Tıp tarihinin önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina, El-Kanun fi’t-Tıbb adlı kitabında yayınlanan doğal malzemelerden yapılan karışımlar oldukça ilgi görüyor. Günümüzde de artık doğal içerikli ürün ya da besinler sevilerek takip edilirken kilo verme konusunda da yapılan karışımlar dikkatleri üzerine çekiyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Kimi zaman ne kadar yapılsa bile bir zaman sonra kilo vermek zorlaşıyor. Öyle ki kilo kontrolünü bile ayarlamak çoğu zaman zorlaşıyor. Hal böyle olunca da hemen hemen herkes doğal içerikli olan tarifleri araştırıyor. Yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan geleneksel tarifler de tekrardan gündeme geliyor. Bitkisel içeriklerle hazırlanan karışımlar, sağlıklı beslenme düzenini desteklemek isteyenlerin dikkatini çekiyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

İbn-i Sina’nın da eserlerinde sindirimi destekleyen, metabolizmayı dengeleyen ve vücudun doğal işleyişini korumaya yardımcı olduğu bilinirken birçok doğal ürün bulunuyor. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor, bu bilgilerin dönemin tıbbı bilgileri yansıttığı bilinirken doğrulanmış bir tedavi yöntemleri olarak değerlendirilmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Evde kolaylıkla hazırlanan doğal karışımlar, sağlıklı yaşam rutinlerinin bir parçası olarak ön plana çıkıyorken burada önemli olan , ve gibi malzemelerle hazırlanan karışımlar olduğu biliniyor. Tabi bunların dışında su tüketimi de oldukça iyi durumda olması gerekiyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Bu malzemeler tek başına yağ yakmaz. Su içimi olmadığı sürece ödem atma özelliğini göstermeyen karışım sizlerin kilo verme sürecinde etkili olması için gerekli olan durumlar arasında yer alıyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

GECE İÇEN SABAH KALORİ YAKIYOR

Kalori ve yağ yakımında oldukça dikkat çeken karışım evde kolay bir şekilde hazırlanabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Temel malzemelerin her evde yer aldığı düşünülen karışım, gece içildiğinde adeta sabaha kalori yakıyor.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Malzemeler:

  • 1 su bardağı ılık su
  • Yarım limonun suyu
  • 1 çay kaşığı toz tarçın
  • 1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil ya da yarım çay kaşığı toz zencefil
  • İsteğe bağlı olarak 1 çay kaşığı elma sirkesi

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırarak güzelce demlenmesini sağlamanız gerekiyor. Gün içinde de tüketim yapabilirsiniz. Ancak karışımı gece içerseniz sabaha kadar kalori yakımınız olur.

İbn-i Sina kitabından çıkan karışım! Gece içen sabah kalori yakıyor

Bu karışımla birlikte diyet ve düzenli bir program yapmanız gerekiyor. Sindirim sistemini desteklediği, tokluk hissinin oluşmasına katkı sağlayacağından düzenli kullanılması gerekiyor.

Ayrıca mide ülseri, reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıkları olan kişilerin limon ve sirke gibi durumlarda şikayetlerinde artış meydana gelebilir. Kan sulandırıcı kullanımı ya da kronik hastalığı bulunan kişiler tüketmeden önce doktorlara danışması daha doğru olacaktır.

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#limon
#tarçın
#zencefil
#İbn-i Sina
#Diyet
#El-kanun Fi't-tıbb
#Mavi Kadin
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