Japonların olan bu sütlü ekmek, özellikle de kahvaltılarda ve aperatif yiyeceklerin yanında tüketilen sütlü ekmek ilk bakıldığında sandviç ekmeği gibi dursa da tadı ve dokusuyla diğer ekmeklerden ayrıştırılır. Pamuksu iç dokusu sayesinde normal ekmek yemek istemeyeceksiniz. Üstelik birkaç basit püf nokta sayesinde kolayca evde hazırlayabilirsiniz.

JAPONLARIN MEŞHUR SÜTLÜ EKMEĞİ!

Uzak doğu mutfakları yemekleriyle her zaman dikkat çekmeye devam ediyor. Öyle ki Japon mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan sütlü ekmek ilk bakışta böyle kötü gibi görünse de aslında duyduğunuz kadar da kötü bir lezzet değil. Hatta ilk bakışta sıradan bir sandviç ekmeği gibi de görünebilir. Ancak tadıyla ve dokusuyla klasik ekmeklerden daha çok seviliyor.

Dışı hafif kızarmış, içi ise son derece yumuşak olan bu ekmeğin en önemli özelliği birkaç gün boyunca nemini de koruyabilmesidir. Bu yüzden de Japonların severek tükettiği ekmekler arasında yerini alıyor. Son zamanlarda da karşımıza çokça çıkan sütlü ekmeğin tarifini sizin için araştırdım.

Evde Sütlü Ekmek Yapımı Tarifi!

Malzemeler:

2 su bardağı ılık süt

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 su bardağı un

Yapılışı:

Yoğurma kabına ılık sütü şeker, mayayı koyup biraz beklettikten sonra unu ve tuzunun atıp tüm malzemeyi güzelce yoğurarak oldukça yumuşak ve ele hafif yapışan bir hamur elde edin.

Hamuru ne kadar yumuşak yoğurursanız ekmeğiniz o kadar yumuşak olur hamuru toparlamak için elinizi sıvı yağ batırıp yoğurun.

Üzerine streç ya da temiz bir bez ile kapatarak 45-50 dakika mayalanması için ılık ortamda bekletin. Hamur iki katına çıkıp mayalanınca tezgaha hafif un serpin ve hamuru biraz yoğurarak havasını alın. Eşit bezelere bölüp yuvarlayın ve tepsiye alıp üzerini bez ile örtün.

Tepside de mutlaka 15-20 dk bekletin. Daha sonra ekmeğimizin parlak olması için sıvı yağ sürüp bıçakla çizikler atın. Fırınımızı 200 derece alt üst ayarda ısıtın. Isıya dayanıklı bir kabin içine su koyup fırının alt tarafına bırakın. Ekmekleri fırına verin. Kapağı hiç açmadan üzerleri kızarana kadar pişirin.

Ekmekler fırından çıktıktan sonra üzerine tekrar bez örtüp 10-15 dakika bu şekilde dinlendirip soğuduktan sonra dilimleyin yoksa hamur olur.

PAMUK GİBİ YUMUŞAK OLMASININ SIRRI

Ekmeğin yumuşak olması için hamuru bekletme ve pişirme gibi işlemlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Hatta yapılabilirse unun sütle birlikte önceden pişirilmesi ve nişastasının su tutma kapasitesini artırıyor. Diğer bir yandan da hamurun yapışkan olması normaldir. Yoğruma sırasında gereğinden fazla un eklemek, ekmeğin de sertleşmesine neden olabilir.