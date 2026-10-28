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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:25

Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

Kahvaltıda farklı lezzetler denemeyi sevenler için kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifini adım adım paylaşıyorum. Siz de benim gibi kahvaltıda çok çeşit sevenlerdenseniz, bağımlılık yapan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Hem az malzemeyle hazırlanan hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakacak bu tarife bayılacaksınız. Peki, kaşarlı sütlü soğan kavurması nasıl yapılır? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:25
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 08:25


sofralarınızın yeni bağımlılık yapacak lezzetini sizlerle paylaşıyorum. Kaşarlı sütlü soğan kavurması, az malzemeyle hazırlanan pratik bir tarif olarak ön plana çıkıyor. Özellikle kahvaltıda farklı lezzetler denemeyi sevenlerin bayılacağı bu tarif, tereyağında kavrulan soğanların sütle buluşmasıyla sofralardaki yerini alıyor. Benim gibi kahvaltıda çok çeşit olsun isteyenlerdenseniz, bağımlılık yapacak olan bu tarifim tam size göre! Hem az malzemeyle hazırlanan hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakacak bu tarife bayılacaksınız. Peki, kaşarlı sütlü soğan kavurması nasıl yapılır? İşte kahvaltıda bağımlılık yapan kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifi...

KAHVALTIDA BAĞIMLILIK YAPAN O TARİF!

Siz de benim gibi kahvaltı öğününü diğer öğünlerden daha çok seviyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bağımlılık yapan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Özellikle kahvaltıda farklı lezzetler denemeyi sevenler için oldukça pratik bir alternatif olacak bu tarife bayılacaksınız. Az malzemeyle hazırlanan pratik bir tarif olarak ön plana çıkan bu lezzet, kahvaltıda bağımlılık yapacak!

Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

Tereyağında kavrulan soğanların sütle buluştuğu bu tarif, üzerine eklenen erimiş kaşarlarla çok daha lezzetli bir hale geliyor. Mutfakta uzun saatler geçirmeden hazırlayabileceğiniz bu tarif, evde bulunan birkaç temel malzemeyle hazırlanabiliyor. Siz de klasik kahvaltı tariflerinden sıkıldıysanız ve farklı tarif arayışlarındaysanız, kaşarlı sütlü soğan kavurması tam size göre!

Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

Peki, kaşarlı sütlü soğan kavurması nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarınızın yeni bağımlılık yapacak lezzetini sizlerle paylaşıyorum. Kahvaltıda farklı lezzetler denemeyi sevenler için kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifini adım adım anlatıyorum. İşte kahvaltıda bağımlılık yapan kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifi...

Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

KAŞARLI SÜTLÜ SOĞAN KAVURMASI TARİFİ!

Hem az malzemeyle hazırlanan hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakacak kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifinin detaylarını adım adım açıklıyorum. İşte kahvaltıda bağımlılık yapan kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifi...

Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

Malzemeler;

  • 3 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 su bardağı süt
  • Kaşar peyniri
  • Tuz
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber

Hazırlanışı;

  • Soğanları ince ince doğrayıp tereyağında güzelce kavurun.
  • Soğanlar yumuşayınca unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.
  • Tuz, toz biber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
  • Daha sonra sütü yavaş yavaş ilave edip karıştırmaya devam edin.
  • Kıvam aldıktan sonra üzerine kaşar peyniri ekleyip eriyene kadar pişirin.
  • Kaşarlı sütlü soğan kavurması tarifiniz hazır.
  • Sıcak sıcak servis edin.
  • Afiyet, şifa olsun.
Kahvaltıda bağımlılık yapan o tarif! Kaşarlı sütlü soğan kavurması

KAŞARLI SÜTLÜ SOĞAN KAVURMASININ PÜF NOKTALARI!

Kaşarlı sütlü soğan kavurmanız lezzetli olsun istiyorsanız, soğanları acele etmeden kısık veya orta ateşte kavurmaya özen gösterin. Aynı zamanda sütü bir anda dökmek yerine yavaş yavaş ekleyerek sürekli karıştırın. Karışım fazla koyulaşırsa az miktarda ilave ederek kıvamı kendinize göre ayarlayın.

Kaşar peynirin daha iyi eriyebilmesi için rendeleyerek kullanabilirsiniz. Aynı zamanda baharat miktarını da damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Siz de kahvaltı sofralarında farklı bir tat arıyorsanız, kaşarlı sütlü soğan kavurmasını kızarmış ekmekle birlikte servis edebilirsiniz. Az malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu tarif, günlük kahvaltılarınıza çeşitlilik katmak için güzel bir alternatif olacak!

 

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#kahvaltı
#Tereyağı
#Süt
#Kaşar Peyniri
#soğan kavurması
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
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